時薪183元！她一算「為何大家不做兼職」　網搖頭點出1關鍵

▲原PO好奇，大家為何不做兼職？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友留意到，不少正職工作的薪資都開2萬7470元，但若選擇兼差，用時薪算的話，一個月做160個小時就能領到2萬9280元了，既然這樣，為什麼大家還這麼渴望找到正職工作呢？貼文曝光後，底下網友紛紛搖頭。

女網友在Dcard上，以「為何大家不做兼職」為標題發文，提到她看到很多正職工作的薪水都是2萬7470元，不過現在最低時薪也有183元，如果選擇兼差，一個月工作160小時就可以領到2萬9280元，為什麼還有老闆敢開2萬7470元請人？

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原PO認為，不論是餐飲還是服飾業的PT，其實都不錯，一個月還有機會賺到2萬多元。只要達到足夠的時數，賺到的錢就能高於2萬7470元，為什麼大家還要做正職工作呢？

貼文曝光後，底下網友指出關鍵原因，「但是PT的時數就是不固定，而且可能隨時會被砍班，正職主要就是保障固定時數，休假也有錢，不用擔心被砍班，而且還會有三節、年終什麼的福利，PT就不見得有，或是可能比較少」、「沒保障啊」、「PT就是有做才有錢，沒做沒有錢，是沒單最優先請離的人啊，相對來說沒有保障」、「兼職一個月怎麼可能被排那麼多班」。

還有網友回應，「兼職時間都會很短，太長時間都會月薪算，老闆們不是笨蛋」、「正職有年終、有特休、有獎金」。