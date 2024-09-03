李多慧穿短裙「都不會走光？」　內行曝1招：超好用

▲李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓啦啦隊李多慧來台發展後，以精湛舞技、有親和力的笑容圈粉無數。近日有網友好奇拋問，李多慧有時候裙子穿比較短，但為什麼舉起手拍照時，卻不會走光呢？如果她比出一樣的姿勢，肯定會露出屁股。貼文曝光後，就有常跳舞的女網友分享防走光的小妙招。

女網友在Dcard上，以「李多慧怎麼都不會曝光」為標題發文，提到李多慧有時裙子明明穿得很短，但卻不會曝光，如果是她穿上那件裙子，相信手一舉起來，衣服就會跟著往上，然後露出屁股。接著她也說，李多慧的安全褲似乎都不會往上捲，而且還無痕，大家有推薦的安全褲嗎？

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貼文曝光後，就有女網友熱心分享，「用別針把裙襬和安全褲別在一起」。她透露自己平常有在跳舞，常常需要固定服裝，「別針超好用」，另外，女生也可以把安全褲換成黑色短束褲，不只更有安全感，還不會像安全褲一樣一直縮上去。

還有其他網友留言回應，「應該是有不經意的注意細節吧！衣服可能也都挑過確定不會曝光才穿。感覺韓國女生表情管理跟拍照姿勢都信手拈來，真的好敬業」、「說不定有在裙子裡面貼雙面膠之類的東西，讓裙子不會因為一些動作跑起來」、「她這支影片有穿反光絲襪，本來就不怕曝光，這種造型的連身衣，下擺如果彈性很好，也不會整個縮上去，再加上她應該試過衣服了」。