想被叫姐姐還是妹妹？　女網友喊「1叫法」絕對不行：一秒變臉

▲比較喜歡被別人叫姐姐還是妹妹？（示意圖／取自Pakutaso，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人會以「妹妹」來稱呼年輕女生，近日有網友發文表示，不論是打工還是買東西，她通常都會被稱作「妹妹」，不過日前她卻被一個年紀比較大的男生叫姐姐，讓她不太習慣，大家喜歡被叫姐姐還是妹妹呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「你們喜歡被叫姐姐還是妹妹」為標題發文，提到她不管是去打工，或是在外面買東西，通常都會被叫「妹妹」或是「同學」。不過日前她兼差時，卻忽然被一個比她年長的大哥叫「姐姐」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，她其實不介意被年紀比她小的學生、小朋友叫姐姐，但這是她第一次被年紀比她大很多的人叫姐姐，所以實在不習慣。與此同時，她也好奇大家會不會在意這種稱呼？喜歡被叫姐姐還是妹妹呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我完全不敢去自己揣測欸，不管男女一律請問、不好意思開頭避開」、「有年紀小的同事進來，叫我姐姐，超開心的」、「我想被叫姐姐，但我真的很娃娃臉又矮，每次都被叫妹妹」、「我喜歡被叫同學」、「同學＞小姐＞妹妹」。

其中更有不少網友表示，「都行，但叫我阿姨會發瘋，今年才20歲」、「我20歲，在兒科門診工作，被5歲小阿姨真的無解，差15歲也不能當他媽吧」、「我超喜歡人家叫我妹妹，叫姐姐也行，尤其小孩叫姐姐我會心花怒放，但絕對不能叫阿姨，我會一秒變臉」、「除了阿姨，其他都好」、「不要叫我阿姨就好」、「不要叫我阿姨或小姐姐一切都好說」、「我大學時就被叫阿姨，超X北」。話題引發討論。