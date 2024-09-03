台灣女團「在韓出道」表演片段曝！台人全狂讚：有被驚艷

▲幻藍小熊在韓國出道。（圖／天空娛樂提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣女團「GENBLUE幻藍小熊」赴韓集訓半年、出道，就有網友分享打歌舞台片段，點頭讚「表現得不錯耶！」不少人一看也驚豔，「不是粉、沒追節目只看舞台的我也覺得很棒！歌也滿洗腦的」、「很可以欸！第一次覺得台灣女團有跟韓團差不多等級的」，話題引發討論。

有網友2日在Dcard貼出一段打歌舞台片段，「台灣女團Genblue幻藍小熊在韓國正式出道，首登simply kpop打歌舞台！」他看了之後點頭讚，「表現得不錯耶！有開麥，大家妝造都不錯。」

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看到影片後，底下許多人也相當驚豔，「作為出道初舞台，我真的覺得很不錯了」、「開麥還蠻厲害的，很穩定」、「不輸韓團」、「主唱好強」、「以台灣團體來說，這個水準真的是非常大的進步了」、「看標題想說台灣女團應該很普吧？ 看完影片有被驚艷到」、「顛覆我對台灣團體的認知」、「光看開頭五秒就覺得有戲！」「我完全路人，覺得真的是很不錯」

還有網友分享，「之前看風評給我不太行的印象，今天看蠻訝異的」、「比當初看到他們進步很多，不僅外表，舞技跟唱功整個大躍進」、「本來看她們去韓國受訓的片段，還覺得差人家蠻多的，結果居然這麼棒」、「台灣終於進步，之前有看過他們現場當時就不錯了，這次是又進步了。」