準機師替代役帥翻全場！美籍高中妹街頭迷路　他流利英文解圍

記者許權毅／台中報導

一名美籍高中生到台中長億高中當交換學生，上月29日獨自出門逛街，結果手機沒電又迷路，好心民眾幫忙報警，員警用簡單英文溝通，將人帶回派出所。所幸，所內有一名準機師的替代役男許耀文，直接用流利英文與該生溝通、安撫，順利幫忙聯繫老師，再請計程車幫忙送學生回家，帥氣解圍。

▲台中第一警分局公益所替代役許耀文，擁有準機師資格，日前幫一名外籍生解圍，秀出流利英文，帥翻全場。（圖／記者許權毅翻攝）



第一警分局公益所上月29日接獲民眾報案，稱西區公益路與中美街口，有一名年輕外籍女性需要協助。線上巡邏員警前往後，發現是來自美國籍的16歲高中交換學生，她當下四處逛街，想回家時，卻發現手機沒電，自己迷路不曉得如何返家。

員警見狀，先將人帶回派出所，，所幸，所內有正在服役的替代役男許耀文，擁有準機師背景，英文是工作必備，當然相當流利。經許耀文與該生溝通，發現她是住在北區，步行到西區附近逛街，總計約10公里路程，原本想照著Google Maps散步返家，結果卻遇上沒電窘境。

許耀文進一步跟該生詢問，得知她就讀長億高中，目前住在寄宿家庭裡，經警方聯繫校方，順利找到老師，也得到該生住址，隨即幫忙代叫計程車，還順便宣導，在台灣若要報案，要記得打110、119，不是美國的911。

許耀文出色表現引起了派出所同仁的稱讚。經了解，許自國中一年級起便赴國外求學，去年底從紐西蘭梅西大學航空機師系畢業，因家庭因素申請替代役以履行義務，但還是可從照片看見他翱翔天際的帥氣模樣。