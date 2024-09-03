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社會 社會焦點 保障人權

台中10歲童虐狗！家長簽署放棄飼養　動保處將開放領養

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一隻5個月大紅貴賓近日傳出遭10歲童虐待，家長已經放棄飼養權。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市東區近期「10歲童虐狗案」引起軒然大波，民眾不滿小朋友竟徒手將紅貴賓犬吊起，還露出凶狠模樣。案件今日出現新發展，動保處證實該童父母已經簽署放棄飼養權書，將絕育開放領養。該童家長稱，狗狗約5個月大，但沒有替狗狗植入晶片、未說明犬隻來源，甚至也未提及狗狗名字。

回顧該案，前有民眾拍到一名男童牽著一隻貴賓狗，約莫早上8、9點出現在東區力行路附近，他用力握住狗的嘴，將狗兒整隻抓起，之後又以牽繩勒勁將狗兒吊在半空，然後用手抓住，過程十分粗魯。民眾表示，該童疑似自稱先前也虐過狗，且民眾也發現確實所牽犬隻與先前的狗兒不同。

▲10歲男童當街虐狗，引起眾多民眾憤怒。（圖／林姓民眾提供）

該童家長先前經動保處、警方通知到派出所說明，否認有虐狗情事，後續由動保處犬隻扣留。對於孩子為何要將狗狗吊起？該童家長喊冤，當天是因狗狗不願行走，才有當天的行為，並不是虐狗，也表明愛狗。

經民眾、民代在網路抗議，事件發酵，不少民眾想得知案件後續發展。今日動保處長林儒良指出，狗狗經送往醫院檢查，並無明顯外傷或是異常，今日與飼主製作談話記錄，家長稱因工作繁忙，無法好好照顧犬隻，簽下放棄飼養所有權同意書，目前狗狗約為5個月大、無晶片，將由動保處絕育、施打疫苗、植入晶片後開放領養。

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