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社會 社會焦點 保障人權

員工爆車行冒領20萬貨物稅補助！老闆打臉：他私吞16萬貨款

▲機車,機車族,待轉區,機車待轉區,二段式左轉（圖／記者季相儒攝）

▲機車汰舊換新可享有國稅局4000元貨物稅補助。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中一名陳先生爆料，前雇主、某機車品牌經銷商冒領「貨物稅」4000元，且受害者有50筆之多，換算下來約20萬元，手法是取得身分證影本後、私刻印章，再替不知情民眾申請款項。魏姓雇主澄清，該貨物稅申請均有取得當事人同意親簽、代簽，反而是該員工私吞16萬貨款，恐嚇要當成遣散費，否則就要四處亂講爆料、潑髒水，現在決定交給法律做主。

依照《貨物稅條例》指出，財政部國稅局有提供燃油機車減徵補助，每台機車汰舊換新，可減免貨物稅4000元，條件是可將舊型一至四行程燃油機車，換購符合環保標準的全燃油機車。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名陳先生爆料，前公司冒領多筆貨物稅補助。（圖／記者許權毅攝）

爆料者陳先生說，自己在某品牌經銷商據點上班，向公司購買了一輛新車，要去申請時貨物稅減免時發現「已經辦過了」，回頭追查，懷疑是魏姓雇主拿著既有身分證影本，再跟回收廠索要舊車，代簽「新舊車主不同人」資料，向總部申請支票，疑似是因沒簽「禁止背書轉讓」，讓魏姓雇主僅憑盜刻印章，就能領走4千元款項。

陳控訴，從頭到尾不知情，簽名也都不是親簽，且懷疑公司有4、50筆都是相同方法操作，依照每筆4000元計算，盜領金額達到20萬元左右。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲魏姓業者秀出多張證據，反控是陳恐嚇要將私吞的貨款當成資遣費，否則要四處爆料。（圖／記者許權毅攝）

實際求證魏姓雇主，他馬上拿出大量資料佐證，稱是該陳姓前員工惡意散播不實謠言，對於陳相當心寒，已經委請律師提告。

魏說，從來沒有冒領的事情，且「代領」一事陳姓前員工也都知情，也秀出前員工親簽證明。另外申請貨物稅，根本不需要印章，只需要身分證影本、新舊機車相關資料，就可以申請，認為陳的說法根本是扭曲事實，惡意潑髒水。

為何陳姓前員工會出面惡意散布不實事件？魏姓雇主無奈說，因陳擔任新車業務，卻私吞16萬公司貨款，要求陳歸還，陳卻以要離職為由，要公司把16萬元當成資遣費，讓他無法接受。

魏接著說，陳任職2年左右，不只一次出包、私吞貨款，還曾經偷偷駕駛公司貨車卻發生車禍，或是積欠公司零件費用，都有簽收證據可以佐證，林林總總加起來近20萬元，現在卻像是被恐嚇，決定不再容忍，要找律師提告。

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