9／28台中F1賽車展演！交通懶人包1次看　捷運「這２站」最方便

▲9/28台中F1賽車展演交通懶人包出爐，市府表示，搭捷運到市府捷運站、水安宮站下車最方便。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台灣首次、也是亞洲唯一的「Red Bull Showrun Taichung」國際賽車展演，將於9月28日中午12時至下午2時將於七期市政路登場，3萬張門票秒殺。由於購票消費者多半來自外縣市，且時值百貨周年慶，交通恐塞爆。交通局也公布捷運、市區公車及接駁車等交通懶人包，呼籲民眾搭乘大眾運輸參加活動，建議購買N區的民眾可搭乘至捷運市政府站下車、購買S區的民眾可搭乘至捷運水安宮站下車，步行約5至10分鐘即可抵達活動會場。

交通局長葉昭甫表示，這是台灣首次有F1冠軍賽車奔馳於城市道路上進行展演活動，預期除了買票入場的觀眾外，可能吸引周邊圍觀的人潮，活動時間又適逢七期商圈新光、遠百等百貨業者的週年慶預購開跑，鼓勵民眾運用大眾運輸前來會場，減輕周邊道路壓力，交通局也超前部署交通動線。

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交通局分析後端活動售票系統，旅次分佈超過一半為外縣市旅次，另有部分國外旅次，顯示有許多潛在旅次可能會搭乘高鐵轉捷運或公車前來。會場鄰近捷運綠線，但因市政路封街管制，南北向移動路徑會受管制影響，建議購買N區的民眾可搭乘至捷運市政府站下車、購買S區的民眾可搭乘至捷運水安宮站下車，步行約5至10分鐘即可抵達活動會場。

▲9月28日台中F1賽車展演會場周邊計有25條公車路線行經，市府呼籲大家搭公車看賽車。（圖／市府提供）



葉昭甫指出，會場周邊計有25條公車路線行經，且班次密集，公車站牌主要分布於惠中路、惠來路、河南路、市政路、黎明路及文心路，建議民眾於出發前，請事先確認Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演的購票區域，並於鄰近站牌處下車，減少步行時間。

另外，主辦單位於9月28日活動當日有提供免費接駁服務，接駁民眾往返水湳停車場及會場。往會場方向自早上10時至下午2時，約每10分鐘1班車、離開會場方向自下午2時至下午4時，約每20分鐘1班車，坐滿即發車，其中，往會場接駁點位於經貿路及大鵬路口，沿途會停靠下車點1「河南市政北二路口」、下車點2「惠來市政南一口」，N1至N7觀眾區建議於下車點1下車，S3至S6觀眾區建議於下車點2下車，回程亦同，會場周邊停車空間有限，請於創研22、創研26及創研21等外圍停車場停車後轉乘接駁車前往會場。