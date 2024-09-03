不要命！彰化休旅車「跨越雙黃線」硬闖平交道　最高罰9萬+吊照

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市永安街平日車水馬龍，附近又有鐵路平交道，昨(2日)下午有民眾目擊一輛白色休旅車，平交道已發出噹噹聲，閃燈警示，，該名駕駛卻跨越雙黃線，趁柵欄還沒放下闖過，讓在網狀格前停等的用路人，紛紛為他捏了把冷汗，影片po上網，已有超過4.6萬人分享，鐵警也將舉單製發，並呼籲駕駛務必注意交通安全。

▲彰化有駕駛闖越永安街平交道。（圖／翻攝自鐵道文化之旅）

鐵路警察局台中分局表示，有關⺠眾於臉書粉絲團分享⾏⾞紀錄器影⽚，經檢視該影⽚，為⼀⺠眾駕駛⾃⼩客⾞於昨(2⽇)11時4分⾏經彰化市永安街平交道時，警鈴號誌響起且遮斷桿已作動，該⾃⼩客⾞仍跨越雙黃線硬闖平交道。

警方指出，雖未接獲⺠眾及台鐵報案，將⽴即調閱平交道監視器影像，釐清上述時間點違規⾞輛⾞牌中，以查詢違規⾞主⾝份，本分局將依違規事實摯單舉發。呼籲⺠眾切勿闖越平交道，違反道路交通管理處罰條例第54條第3款，將處15,000以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照⼀年。因⽽肇事者，吊銷其駕駛執照。

警方呼籲，請⺠眾⾏經平交道應保持⾞距、開⾞通過平交道時請確實做到停、看、聽，等前⾞開駛離平交道適當距離，才能通過，以維護⾏⾞安全。