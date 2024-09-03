　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲：我一定拒絕交保　就讓他們羈押我

柯文哲選任律師之一的鄭深元與黃國昌關係密切。

▲柯文哲選任律師之一的鄭深元與黃國昌關係密切。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

「我們無法想像，沒有柯文哲的民眾黨會長怎樣？」民眾黨主席柯文哲因京華城案官司纏身，多名柯營人士告訴本刊，在檢廉查出柯有具體收賄金流及證據前，黨內包括支持者在內，「沒人不是保皇派」，幾乎是一面倒地傾向相信柯的清白，內部一致認為檢廉搜索黨部、訊問的程序都有瑕疵，因此替柯涉貪風暴設下的底線是，除非檢廉秀出讓柯一刀斃命的圖利或收賄對價，否則很難不維持挺柯戰清白的基調。

此外，在柯請假暫別主席前，已與多名要角沙盤推演一旦遇到司法戰的狀況，知情人士透露，柯多次表達，一旦檢廉找上門，「我一定拒絕交保，就讓他們羈押我！」因柯明確展露自信、坦蕩的態度，讓核心圈選擇相信並早有心理準備，當檢廉真正動作時才能毫不猶豫成立緊急應變小組，並宣示力挺柯捍衛清白，而柯首次遭聲押無保請回，更讓柯營信心大增，暫未考慮急著推代理主席。

事實上，柯在請假暫別主席記者會的前一週，核心要角就曾勸過柯思考請假或請辭主席的可能性，本刊掌握，包括柯在內的要角當時考量，黨尚未有足夠份量的人選可立即接班，另顧及支持者情緒，若未有明顯證據直指涉貪，光憑政治獻金案就要柯請辭，柯粉恐不接受也不諒解，於是在記者會前幾天拍板，以請假方式對外交代政治責任，另也替近月因假帳案幾乎人設崩壞的柯，守住最後一道防線。

多名柯營幕僚接受本刊採訪坦言，綠營當年遇陳水扁涉貪，即便派系分明、天王人馬各擁其主，理應可為了救黨迅速切割，但當時黨內仍鬧得不可開交；柯未遭黨處分或切割被外界質疑是雙重標準，但民眾黨從誕生到茁壯都繫於柯一人，眾人皆知挺柯到底最壞的結局可能就是一起抱團滅亡，但多數檯面上的黨公職、核心幕僚當年都因相信柯、甚至因柯而入黨，要綁在一起的眾人輕易切割談何容易？「挺柯戰清白，會否因一人而起又因一人團滅？大家只能賭一把，這是民眾黨的困境、也是命運。」


更多鏡週刊報導
【封面故事】挺柯戰清白暫擱推代理黨魁　黃國昌上位白營二把手內幕
【民眾黨卡位戰】柯文哲請假後態度180大轉變　揭黃國昌上位二把手內幕
【民眾黨卡位戰1】「白營大腦」7人小組掌決策攻防　3跡象曝黃國昌如實習黨主席

 
ET快訊
她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣到哭　遭新娘親友出面打臉
快訊／上班注意！　國1追撞回堵
快訊／大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」！道奇11比6勝
柯文哲：我一定拒絕交保　就讓他們羈押我
中秋烤肉醉倒！男突感覺下體「熱熱的」　醒來驚覺被性侵
「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光
愷樂懷孕PO超音波照　「小孩生父」曝光
林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲：我一定拒絕交保　就讓他們羈押我

民眾黨下一步「2大主軸」曝　凸顯賴清德傲慢酬庸

黃國昌上位民眾黨老二　「柯文哲請假」態度大轉變

退役少將「中國促統大會」聽國歌　近十萬月退俸恐蒸發

黃國昌3跡象如「民眾黨實習主席」　戰狼夫婦列決策小組

柯文哲不知京華城容積率840％　前都委「曾3次反對」曝5省思

北檢辦柯文哲3天3夜　黃暐瀚點民眾黨「續存危機」：考驗剛開始

徐巧芯轟北檢辦案「像無頭蒼蠅」　羅織罪名要入人於罪

轟賴清德肅貪手段如習近平　國民黨：不能只打擊柯文哲、鄭文燦

2758號決議！TAIUNA聯合國宣達團前進紐約發聲　林佳龍：快樂出帆讓世界看見台灣　

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

重機網紅車禍過世

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

柯文哲遭調查2天無保請回　面色凝重發聲！陳佩琪落淚

吳怡萱現身北檢向媒體致歉　轉頭炮轟鍾小平：限期道歉

柯文哲：我一定拒絕交保　就讓他們羈押我

民眾黨下一步「2大主軸」曝　凸顯賴清德傲慢酬庸

黃國昌上位民眾黨老二　「柯文哲請假」態度大轉變

退役少將「中國促統大會」聽國歌　近十萬月退俸恐蒸發

黃國昌3跡象如「民眾黨實習主席」　戰狼夫婦列決策小組

柯文哲不知京華城容積率840％　前都委「曾3次反對」曝5省思

北檢辦柯文哲3天3夜　黃暐瀚點民眾黨「續存危機」：考驗剛開始

徐巧芯轟北檢辦案「像無頭蒼蠅」　羅織罪名要入人於罪

轟賴清德肅貪手段如習近平　國民黨：不能只打擊柯文哲、鄭文燦

2758號決議！TAIUNA聯合國宣達團前進紐約發聲　林佳龍：快樂出帆讓世界看見台灣　

50轟50盜不是夢！大谷翔平：應該有機會...

鄭靚歆信義區用餐被告知「粉絲買單了」　逛寵物展私下態度被讚！

開學日襲擊！　俄羅斯35枚飛彈、23架無人機狂轟基輔

快訊／上班注意！　國1追撞回堵

韓政府為鼓勵生育！「改推快樂育兒」家庭節目　《我獨》類節目將變少

台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光！汽油、油電雙動力今年見

國中生情緒激動！右手一槌牆「骨折了」

大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」！道奇11比6勝響尾蛇

10點開賣！台灣虎航機票下殺799元起　只有2天

小孟老師／9月3日星座運勢　小確幸就看幸運色

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

即／偷刪圖文　民眾黨：謝謝北檢發言人民進黨

黃國昌上位民眾黨老二　「柯文哲請假」態度大轉變

柯文哲無保請回　美女發言人宣布：今天起吃素一年

徐巧芯轟北檢辦案「像無頭蒼蠅」　羅織罪名要入人於罪

柯文哲：我一定拒絕交保　就讓他們羈押我

即／幫北檢發圖文說明　民進黨遭轟突刪文

柯文哲不知容積率840％　他曝5省思

北檢辦柯文哲　黃暐瀚點民眾黨「續存危機」關鍵

退役少將「中國促統大會」聽國歌　近十萬月退俸恐蒸發

質疑賴清德肅貪　藍：不能只打柯文哲、鄭文燦

民眾黨下一步「2大主軸」曝　凸顯賴清德傲慢酬庸

黃國昌3跡象如「民眾黨實習主席」　戰狼夫婦列決策小組

曝北檢被迫提早辦案　郭正亮要柯文哲少說話：變數就在「這3人」

柯文哲別高興太早！陳水扁：當年我2次無保飭回

更多熱門

相關新聞

民眾黨下一步「2大主軸」曝　凸顯賴清德傲慢酬庸

民眾黨下一步「2大主軸」曝　凸顯賴清德傲慢酬庸

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，雖被法院裁定無保請回，但只算挺過第一關。隨著立法院新會期1日開始，民眾黨設定下一步將有2大主軸，柯文哲將不碰黨務專心對付司法調查；立法院黨團則把戰場拉回國會，嚴審預算並凸顯總統賴清德傲慢酬庸。

黃國昌上位民眾黨老二　「柯文哲請假」態度大轉變

黃國昌上位民眾黨老二　「柯文哲請假」態度大轉變

黃國昌3跡象如「民眾黨實習主席」　戰狼夫婦列決策小組

黃國昌3跡象如「民眾黨實習主席」　戰狼夫婦列決策小組

柯文哲不知容積率840％　他曝5省思

柯文哲不知容積率840％　他曝5省思

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

關鍵字：

鏡週刊柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

即／淡水驚傳砍人案！管委會持刀砍承租戶

愷樂懷孕了！閨蜜莎莎鬆口回應

即／偷刪圖文　民眾黨：謝謝北檢發言人民進黨

黃國昌上位民眾黨老二　「柯文哲請假」態度大轉變

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

「妹妹傳來LINE貼圖」破萬人爆共鳴：想買了

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

摩羯「環流雨彈來襲」明起連下7天　一圖看降雨趨勢

邵琇珮凌晨請回！限制住居、出境出海

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

重機網紅車禍過世

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面