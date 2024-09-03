柯文哲：我一定拒絕交保　就讓他們羈押我

▲柯文哲選任律師之一的鄭深元與黃國昌關係密切。（圖／鏡週刊提供）

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「我們無法想像，沒有柯文哲的民眾黨會長怎樣？」民眾黨主席柯文哲因京華城案官司纏身，多名柯營人士告訴本刊，在檢廉查出柯有具體收賄金流及證據前，黨內包括支持者在內，「沒人不是保皇派」，幾乎是一面倒地傾向相信柯的清白，內部一致認為檢廉搜索黨部、訊問的程序都有瑕疵，因此替柯涉貪風暴設下的底線是，除非檢廉秀出讓柯一刀斃命的圖利或收賄對價，否則很難不維持挺柯戰清白的基調。

此外，在柯請假暫別主席前，已與多名要角沙盤推演一旦遇到司法戰的狀況，知情人士透露，柯多次表達，一旦檢廉找上門，「我一定拒絕交保，就讓他們羈押我！」因柯明確展露自信、坦蕩的態度，讓核心圈選擇相信並早有心理準備，當檢廉真正動作時才能毫不猶豫成立緊急應變小組，並宣示力挺柯捍衛清白，而柯首次遭聲押無保請回，更讓柯營信心大增，暫未考慮急著推代理主席。

事實上，柯在請假暫別主席記者會的前一週，核心要角就曾勸過柯思考請假或請辭主席的可能性，本刊掌握，包括柯在內的要角當時考量，黨尚未有足夠份量的人選可立即接班，另顧及支持者情緒，若未有明顯證據直指涉貪，光憑政治獻金案就要柯請辭，柯粉恐不接受也不諒解，於是在記者會前幾天拍板，以請假方式對外交代政治責任，另也替近月因假帳案幾乎人設崩壞的柯，守住最後一道防線。

多名柯營幕僚接受本刊採訪坦言，綠營當年遇陳水扁涉貪，即便派系分明、天王人馬各擁其主，理應可為了救黨迅速切割，但當時黨內仍鬧得不可開交；柯未遭黨處分或切割被外界質疑是雙重標準，但民眾黨從誕生到茁壯都繫於柯一人，眾人皆知挺柯到底最壞的結局可能就是一起抱團滅亡，但多數檯面上的黨公職、核心幕僚當年都因相信柯、甚至因柯而入黨，要綁在一起的眾人輕易切割談何容易？「挺柯戰清白，會否因一人而起又因一人團滅？大家只能賭一把，這是民眾黨的困境、也是命運。」



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