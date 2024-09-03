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黃國昌上位民眾黨老二　「柯文哲請假」態度大轉變

柯文哲身陷京華城涉貪案，請假暫別主席期間，黃國昌已悄悄上位成民眾黨二把手。

▲柯文哲身陷京華城涉貪案，請假暫別主席期間，黃國昌已悄悄上位成民眾黨二把手。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲因京華城案官司纏身，已讓白營陷入空前危機。本刊調查，柯請假暫別主席、遭檢廉搜索後，黨籍立委黃國昌一改不碰黨務的態度，親自主持緊急應變中心記者會，私下也與白營要角共組7人小組主導對外攻防，柯的選任律師之一也與他關係密切，黃已漸取得白營二把手地位。白營挺柯戰清白的主旋律下，已暫擱代理主席推選，但柯身陷官司之際，黃國昌儼然如實習黨主席，勢將左右白營的下一步。

柯文哲因京華城案遭檢方以收賄、圖利罪嫌聲押禁見，2日凌晨經北院羈押庭裁定無保請回，他隨即走向北檢門口，在黨籍立委黃國昌、黃珊珊等人陪同下對著徹夜守候聲援的小草談話，他批檢方查扣硬碟，拿裡面的資料編故事，2天來極盡壓迫、凌虐，並稱京華城案基於信任專業，他沒有過問，直到今年3、4月開始吵才第一次知道，最後並謝謝「法官扛著所有壓力」，語畢與妻子陳佩琪一起搭車直奔黃珊珊住家休息。

柯無保請回讓小草大為振奮，但北檢已決定抗告，柯後續面臨的司法戰，仍讓民眾黨面臨創黨以來的空前危機。

柯文哲因京華城案遭北檢聲押禁見重創民眾黨，他2日凌晨獲無保請回，場外小草歡呼興奮。

▲柯文哲因京華城案遭北檢聲押禁見重創民眾黨，他2日凌晨獲無保請回，場外小草歡呼興奮。

本刊調查，柯8月29日請假暫別主席職務後，去年入黨宣示不碰黨務的黃國昌迅速浮出檯面，取得主導白營指揮與話語權的二把手地位，在柯面臨搜索、約談及聲押禁見等每一個階段攻防，律師出身的他都扮演舉足輕重角色，多名黨內人士形容，現在全黨挺柯戰清白、暫擱代理主席推選，「但黃國昌儼然已是實習黨主席的地位！」

本刊掌握，8月初政治獻金帳目爭議爆發後，柯文哲即已將黃國昌納入危機處理的決策圈，相較於其他核心要角頻獻策、發言，黃卻幾乎都是執行、配合的角色，在核心圈LINE群組更幾乎未發言，也未對柯決策指指點點；但當柯宣布請假後，他態度180度大轉變，從「立院戰神」搖身一變，成為積極領導白營對外攻防的主導者。


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