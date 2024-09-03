民進黨「幫北檢講話」翻車急刪文　柯文哲：法官壓力最大

▲民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

檢廉偵辦京華城容積獎勵涉貪案，台北地方法院2日凌晨裁定前台北市副市長彭振聲羈押禁見、前台北市長柯文哲無保請回，北檢最快3日提抗告；但民進黨晚間卻替北檢製作一系列圖片，被大批柯文哲粉絲質疑干預司法後刪文。柯文哲3日表示，壓力最大的是法官朱家毅，自己結辯時還跟對方說，檢察官立場明確，「你就不要為難了」。

雖然已經請假「黨主席」職務，但柯文哲3日上午9時左右仍步出家門，被大批媒體詢問怎麼看北檢要抗告一事？柯文哲先稱「不能講這麼多」，結果隨即又講了至少4分鐘起跳。

針對民進黨2日晚間幫北檢講話，製作了一系列圖片，被大批網友批評後刪除文章一事，柯文哲回應，其實整個過程當中，「我覺得壓力最大的是那個法官（朱家毅），甚至我在最後結辯都跟法官講說『檢察官立場明確、態度清楚，你就不要為難了』。」

民進黨2日晚間製作一系列以「民眾黨沒說的真相」為題的圖文，批評民眾黨「胡亂指控司法 企圖混淆視聽」，包括第一「檢調超越拘票搜索範圍？真相是：搜索票範圍是『柯文哲位於民眾黨中央黨部的辦公室及其使用的櫥櫃』、第二「柯文哲遭疲勞夜間偵訊？真相是：夜間偵訊有休息時間」、第三「聲押理由無據？真相是：聲押是為避免串供」。

但網友看完紛紛留言，「我還以為是北檢呢，幹嘛替公家機關說話」、「以前國民黨被嗆黨國不分」、「不演了還是小編沒切帳號XD」、「你各位小心啊」、「不演了才是可悲的地方，代表沒在怕」、「刪文了嗎？我還以為是我被封鎖」、「指導辦案」、「小編知道用官方Fb發這篇代表甚麼意思嗎？民進黨幫檢方澄清欸哇靠」。

過了大約3小時，民進黨也緊急刪除該篇文章，表示「有關上篇文章，提及近期重大法律案件爭議說明。文章與圖卡內容皆取自相關單位官方聲明稿，用意旨在提供法律常識見解，然經討論後，確有讓人不當聯想之疑慮，故予以刪除。」