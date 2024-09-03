憂「綠說有罪就有罪」　柯文哲估檢昨未抗告理由：動用國家力量研究我

▲民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，台北地方法院2日凌晨裁定，前副市長彭振聲羈押禁見、柯文哲無保請回，而台北地檢署最快3日提起抗告。柯文哲3日說，現在已經從負面選舉走向負面政治，北檢昨天沒有抗告，大概是動用全部國家力量在「認真研究柯文哲」，儘管自己坦蕩蕩，但依照自己在北檢2天經歷，資料拼拼湊湊、自己編故事，「太容易了！」

雖然已經請假「黨主席」職務，但柯文哲3日上午9時左右仍步出家門，被大批媒體詢問怎麼看北檢要抗告一事？柯文哲先稱「不能講這麼多」，結果隨即又講了至少4分鐘起跳。

柯文哲表示，自己後來發現，檢廉把他家的USB、硬碟，以及辦公室幾乎主要的硬碟、USB全部搜索掉，比照前桃園市長鄭文燦的案子，當時對方第二天就提抗告，但如今「我的為什麼拖這麼久？我知道他們應該動用所有力量，都在研讀電腦資料」。

柯文哲提及，反正他除了「三大案」還有政治獻金，再來還有魚果市場案，但這國家有很多事情要做，包括缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才、核電、勞保、健保、高齡化、少子化、淨零碳排放等一大堆，「作為政府，你應該每天去認真工作，應該不是⋯你們已經從負面選舉走向負面政治」。

柯文哲指出，「什麼叫負面政治？你們大概現在在動用全部國家力量，很認真的研究柯文哲。」北檢昨天沒有抗告，大概是連夜研讀電腦資料，看能不能從裡面找出什麼東西來，「對我來講，我坦蕩蕩，但你們這樣找到東西，以我在北檢2天的經歷，資料這樣湊湊湊，然後自己要編故事，太容易了！」

「名嘴每天做的事會少掉嗎？你們怎麼整個中華民國司法機關，變成跟名嘴一樣，每天在那穿鑿附會？」柯文哲直言，不要說抹黑，就是「編故事」，但這是國家要的嗎？

柯文哲強調，所以自己就照常工作，不希望有一天台灣「有罪」的定義被重新改變，也就是「民進黨說你有罪就有罪」，國家不應該是這樣，台灣花了30年才走出國民黨的黨國體制，「結果今天看到什麼？民進黨變成新的黨國體制啊！」

柯文哲痛批，台灣民眾要想看看，「司法跟媒體不是政治工具嗎？這是我們要的嗎？你們（民進黨）對得起20、30年前民進黨的前輩？」而且大家20年前是支持民進黨的，結果現在卻成了新黨國體制，「我再說一遍，今天司法跟媒體不是變成統治、政治工具？我有講錯嗎？怎麼會一個國家變成這樣子？這是民進黨要去跟老百姓反省的。」