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社會 社會焦點 保障人權

最後身影曝！基隆女失蹤6日家屬急報案　疑七堵山區走失持續搜索

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆一名49歲詹姓男子8月28日報案稱，73歲的母親出門後未歸，也沒有攜帶行動電話，警方獲報後會同消防局人員、家屬進行搜尋，找了6天仍未找到人。近日有民眾提供行車紀錄器，有拍到詹母的身影，讓家屬燃起一絲希望，希望能盡快有好消息。

▲▼基隆走失 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆一名73歲女失蹤6日未尋獲。（圖／記者郭世賢翻攝）

第三分局警方指出，8月28日20時51分接獲詹男報案，稱母親當天下午出門後未歸，因沒有帶行動電話，有緊急協尋必要故報案。並指出母親身高約150公分、短髮及肩，穿紅色上衣粉紅色褲子。

▲▼基隆走失 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲搜救團隊拍攝現場山區影片尋找。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調閱監視器查尋，發現詹母經過基隆七堵華新一路後，未再出現下一支監視器鏡頭，於是會同消防局人員、家屬，於可疑消失路段山區、溪流搜尋，另請消防局出動無人機協助搜尋，從8月29日起至9日1日連續5天，在可疑消失路段山區、水域搜尋，均未尋獲。

警方表示，許副分局長引介專業山區搜救及多次山區成功搜救的高雄市六龜救難協會飛鷹大隊，接續到場搜救，今（2）日10時由復興派出所所長張文得，帶同許副分局長現地勘察，拍攝現場山區影片，傳送飛鷹大隊分析資料，該協會理事長陳明華表示近日將北上搜救，家屬除表示感謝外，也希望能盡早找到人。

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