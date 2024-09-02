海龍CO2外洩首位重症出院！24歲男昏迷指數3　曝瞬間就失去知覺

記者唐詠絮／彰化報導

彰濱海龍離岸風電場8月20日發生二氧化碳鋼瓶外洩事件，17人送醫，造成4人命危，2人已死亡，1人仍處重度昏迷，至今14天尚未脫離險境，其中一名24歲呂先生因為吸入過量二氧化碳導致急性呼吸衰竭，被緊急送往彰濱秀傳醫院接受治療，日前已康復出院，今日返院門診並感謝醫護，他回憶事發當時的驚悚過程，瞬間就失去意識至今仍餘悸猶存。

▲彰化海龍風電CO2外洩，首位重症男出院。（圖／記者唐詠絮攝）

呂先生今天與爸爸媽媽一起從桃園下彰化，今(9/2)回診，醫院特地準備了一個象徵重生的蛋糕，為他舉行了簡單而溫馨的慶祝儀式。呂先生在父母的陪同下回到醫院，感謝張竣期主任及全體醫療團隊的辛苦付出。他表示，「在醫院的這段日子，我深刻體會到生命的脆弱，也更加感謝醫護人員的專業醫術，才讓我有機會再次擁抱家人，回歸正常生活，還能打我最愛的電動遊戲。」

▲彰化海龍風電CO2外洩，首位重症男(中)與爸爸媽媽開心合照。（圖／記者唐詠絮攝）

呂先生回憶起事發狀況，他說，當天上午7點30分上班，工作到10點多，師傅喊大家休息，他到走廊時就瞬間昏倒，隔天在加護病房醒來時，他根本不知道發生甚麼事，才聽到家人說，他到院時昏迷指數3，緊急插管治療，後來看新聞才知道原來當天是二氧化碳鋼瓶外洩，有多人送醫急救。

爸爸說，當天接到兒子公司打電話告知，才知道出大事了，第一時間趕緊祈求家裡供奉的開漳聖王，神明跟祖先都指示「平安無事」，但開車北上醫院途中，新聞全是報導海龍二氧化碳鋼瓶外洩，心裡仍是很焦急，全家人與兒子的女友全都在加護病房外為他加油打氣。

▲24歲劉男回診。（圖／秀傳醫院提供）

呂先生康復出院回到家，呂媽媽超感動，第一時間先拜拜感謝神明庇佑，還準備了豬腳麵線，還有他最愛吃的紅燒肉，今日和爸爸媽媽抱在一起感謝醫護人員照護，呂媽媽近日將過生日，她開心的說，「平安就是最好的生日禮物」，呂先生預計2周後返回職場工作，呂爸爸說，「先讓他做看看」，當然還是會擔心。

▲彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫鋼瓶二氧化碳外洩，現場畫面曝光。（圖／翻攝自網路）

呂先生出院後仍會出現頭痛症狀，手機打字也不順，今天回診將目前身體狀況告知醫師，胸腔內科張竣期主任「要他需要休息後再觀察，康復狀況良好」，同時也提醒大家，這次事件中，及時的醫療處置和專業的治療是挽救患者生命的關鍵。張主任說，當患者送至我們醫院時，情況非常危急，但醫療團隊憑藉多年來的經驗和專業知識，制定了最適合的治療方案，最終成功讓患者渡過難關。

院方強調，此次事件不僅凸顯了專業醫療的重要性，也讓人們更加認識到工作安全的重要性。張竣期呼籲各界提高對安全措施的重視，避免類似事件再次發生。