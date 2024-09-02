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社會 社會焦點 保障人權

全國掃黑肅槍逮419人　卓榮泰宣示：要辦到黑幫沒錢花

記者張君豪／台北報導

行政院長卓榮泰2日上午到刑事局視察掃黑成果，針對台南市漁會理事長林世傑遭槍殺，警政署從7月9日2到21日執行全國掃黑肅槍，偵破幫派組織61案逮捕419人，卓榮泰致詞表示「詐騙犯罪後面都是幫派、要法辦到讓兄弟沒錢花」、「今年掃黑扣得新台幣26億贓款、要掃到讓黑幫無處躲」。他指出，從520上任迄今，已多次走訪前線鼓勵執法人員，期待警方能繼續掃黑打詐，展示政府執法決心。

▲行政院長卓榮泰2日赴刑事局視察掃黑成果 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲行政院長卓榮泰2日赴刑事局視察掃黑成果 。（圖／記者張君豪翻攝）

卓榮泰到調：詐欺背後是幫派分子，他要求持續溯源，讓人民感受「我們真的用盡各種方法」。刑事局統計，全國掃黑專案執行期間，偵破幫派組之61案、逮捕419人，查扣各式槍械102把、改槍場所11處，並查扣黑幫不法獲利贓款達7056萬元，出動全國警力13084人次。

卓榮泰說，犯罪手法日新月異，盼警方能強力打詐遏止幫派犯罪，政府未來也將編列73億預算，較今年高出4.8倍，希望警方在人力裝備和法源到位後，給予不法分子致命一擊、予以殲滅。

這次掃黑期間，刑事局偵四大隊破獲天道盟太陽會成員葉男（28歲）創立地下期貨投資詐騙機房和洗錢水房，查扣不法獲利3千萬元，警方歷經3波搜索行動逮捕24名犯嫌，訊後依組織犯罪、期貨法、詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

▲行政院長卓榮泰2日赴刑事局視察掃黑成果 。（圖／記者張君豪翻攝）

新竹縣警局少年隊則破獲太陽聯盟權陽會房男（26歲）涉嫌販售新興毒品及毒咖啡包給未成年人，若青少年上癮無法支付毒品債務，便遭幫眾擄走毆打凌虐逼簽本票，檢警互報後兵分多路逮捕5名太陽聯盟成員，查扣200餘包毒咖啡包，訊後依組織犯罪、毒品等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

刑事局偵二大隊7月14日會同當地警方，在南港區查獲由竹聯幫仁堂旭仁會成員王男（29歲）到案，當場起獲改造槍之5把、銑床等改槍工具一批，警訊後依觸犯槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署偵辦。


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