快訊／色魔NONO淫辱6女二度開庭　「白襯衫+長褲」乖巧穿搭現身

記者黃宥寧／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）遭控性騷擾、性侵，檢方認定6女受害，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等7項罪起訴。今（2日）士林地院下午二度開庭，NONO依舊身著樸素白色襯衫、搭配深色長褲，與首開庭時的穿著無異，面對媒體提問均沈默不語，並快速與其辯護律師步入法院。

▲NONO今現身士院開庭，面對媒體提問不發一語。（圖／記者黃宥寧攝）

NONO利用他身為藝人「B咖一哥」的知名度及工作機會，結識6名被害人， 先後在2008年、2010年、2011年、2013年間，分別在住處、飯店、車上等處，以工作邀約見面、錄影結束順道搭載、共進宵夜等理由為藉口，讓不知情的被害人與他獨處，進而伸出狼爪。

檢方調查認定有6名被害女子受害，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻罪，依法提起公訴，建請法院審酌NONO不知自重，為逞私慾就做出這些惡劣行徑，可說是品行低劣，且對眾多被害人身心危害甚鉅，犯罪後態度迴避，絲毫未見悔意等情況，從重量刑，以嚴懲惡行。

據悉，7月8日法院首開庭，NONO否認認識被害女子，庭訊約1小時左右離開法院，快步坐上保母車，甚至刻意將頭瞥向窗邊，避免媒體拍攝。