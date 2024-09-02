休旅車國6匝道玩命倒車！後車駕駛急煞嚇壞　國道警出手了

記者高堂堯／南投報導

一名駕駛人1日清晨開車行經國道6號國姓交流道，疑似走錯路，竟試圖倒車，嚇壞後車駕駛；國道警方指出，該駕駛人行為已違反道交條例，最重可處3萬6000萬元罰鍰，甚至有觸犯公共危險罪之虞。

▲有駕駛人開車行經國道6號西向17公里處，竟倒車行駛、嚇壞後車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

有疑似本案苦主的民眾於網路上傳行車紀錄器影面，畫面顯示他於1日早上6時40分許開上國道6號17公里處的國姓交流道、準備進入西向匝道口往草屯鎮方向行駛時，眼前突然出現1輛銀色小客車無故停下，嚇得立刻煞停，未料該輛小客車不但未繼續前進，還緩緩逆向朝路肩倒車，甚至降下車窗揮手示意，荒唐又危險的行徑令人傻眼。

國道警察第七大隊表示，經查當日並無相關報案紀錄或事故發生，不過仍審視該影片，後續將調閱相關跡證通知銀色小客車駕駛人到案說明，並將依《道路交通管理處罰條例》第43條1項6款「在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛」舉發，可處汽車駕駛人6000元以上、3萬6000元以下罰鍰；若涉及刑案，將依《刑法》第185條之3公共危險罪移送偵辦。

國道第七大隊呼籲，用路人駕駛應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，跨越槽化線或橫切車道、倒車、逆向等等容易引發事故，除危及自身安全，也會造成其他用路人的危害。