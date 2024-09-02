慶祝九一記者節！　台南市2024年「議長盃」歌唱比賽董卉裕拿下冠軍

▲台南市議員陳秋宏，頒發「議長盃」歌唱比賽優勝人員獎牌及獎品鼓勵。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

慶祝九一記者節！台南市2024年「議長盃」歌唱比賽，在下營區田媽媽鵝肉餐廳隆重登場，比賽過程精采激烈，選手們出色的歌唱技巧，讓台下觀眾讚嘆，還有啦啦隊掌聲不斷，比賽結果，由董卉裕、許明治、蔡振賢、王郁清、楊銘慧拿下前4名，由市議員陳秋宏頒發獎牌及獎品鼓勵。

台南市2024年度「議長盃」歌唱比賽，是為慶祝九一記者節，由台南市議會主辦，協辦單位：台南市議長邱莉莉、台南市議員陳秋宏，由大台南新聞記者公會承辦，參與報名比賽的選手同台較勁，包括蔡振賢、廖金秀、王清進、許雲蓮、王郁清、王月汝、林燈富、汪林秀、黃琨聰、楊銘慧、莊國祥、簡吟臻、周東和，董卉裕、林志明、許明治等人。

承辦單位大台南新聞記者公會著重競賽公平，特別邀請專業評審王丁乙、王瓊花、龐清廉擔任裁判，評分標準包括音色音準、技巧感情、節拍咬字、台風及造型等各項指標，以確保比賽公正透明。不少參賽者都刻意做了一番裝扮，台上既比歌藝，也比儀態和台風。

全體參賽者展現出了歌唱的精湛技藝，以及對比賽的高度尊重與自我提升。比賽結果，冠軍：董卉裕演唱「無緣的酒」、亞軍：許明治演唱「懷念媽媽」、季軍：蔡振賢演唱「問情歌」、殿軍2人：王郁清演唱「望月想你」、楊銘慧演唱「小飛俠」，市議員陳秋宏頒獎後閉幕。