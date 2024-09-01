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台南勞局桶箍資源　做工行善團志工攜手修繕助弱

▲台南市勞工局桶箍相關資源，並結合「做工行善團」志工長期在修繕領域的努力與支持，共同致力於改善破舊老屋的現況，讓弱勢家庭都能安居樂業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局桶箍相關資源，並結合「做工行善團」志工長期在修繕領域的努力與支持，共同致力於改善破舊老屋的現況，讓弱勢家庭都能安居樂業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局桶箍相關資源，並結合「做工行善團」志工長期在修繕領域的努力與支持，共同致力於改善破舊老屋的現況，不僅提升弱勢族群的居住環境，也讓案主在生活中獲得實質關懷與支持，期望打造一個安全舒適的生活空間，讓弱勢家庭都能安居樂業。

▲台南市勞工局桶箍相關資源，並結合「做工行善團」志工長期在修繕領域的努力與支持，共同致力於改善破舊老屋的現況，讓弱勢家庭都能安居樂業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

1日社團法人台南市勞工志願服務協會志工一大早就來到官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫，把各界捐贈的二手家具和桌椅進行整理和封膜，以便後續送給合適的弱勢家庭。二手家具在志工們的巧手整理下不僅煥然一新，也使愛物惜物的舉動更增添社會溫情與溫暖，讓「垃圾變黃金 黃金變愛心」。

▲台南市勞工局桶箍相關資源，並結合「做工行善團」志工長期在修繕領域的努力與支持，共同致力於改善破舊老屋的現況，讓弱勢家庭都能安居樂業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，台南市美容業職業工會為做工行善團義剪團隊之一，亦協助勞工模範父母親記者會及表揚當選人彩妝。1日該工會召開第12屆第1次會員大會，會後邀請做工行善團修繕團隊代表餐敘，並捐助做工行善團修繕材料費。

▲台南市勞工局桶箍相關資源，並結合「做工行善團」志工長期在修繕領域的努力與支持，共同致力於改善破舊老屋的現況，讓弱勢家庭都能安居樂業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，二手家具倉庫體現市府對於台南市職災及弱勢勞工家庭的高度關懷，不僅傳遞溫暖，也彰顯黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。而8/31做工行善團隊也前往安南區進行修繕會勘，下週則將進行官田區弱勢戶修繕。也希望在未來能夠結合更多民間資源，共同傳遞關懷，持續守護充滿溫暖人情味的府城。感謝多組家庭志工一起攜手做公益，志協梁志男和林佳香、林文一和陳家蓁、李俊平和陳美華、歐陽輝安和梁美淑、黃吉利和吳秋美、陳來發和苑秀芳夫妻檔，大家一起完成台南的希望家園。

▲台南市勞工局桶箍相關資源，並結合「做工行善團」志工長期在修繕領域的努力與支持，共同致力於改善破舊老屋的現況，讓弱勢家庭都能安居樂業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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