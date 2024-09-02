全台首創e化公園 　台南東區建構社區安全網路

▲台南市東區小東里內的「光明公園」，繼規劃為貓咪主題特色公園後，再次完成公園全區「e化」，方便民眾在公園活動時，手機網路能夠暢通無阻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區小東里內的「光明公園」，繼規劃為貓咪主題特色公園後，再次完成公園全區「e化」，方便民眾在公園活動時，手機網路能夠暢通無阻，這也是全台社區公園的創舉，未來規劃將在小東里內的巷弄再裝設更先進的雲端攝影機，以建構完善的社區安全網路。

台南市議員曾之婕，去年向議會提案爭取將小東里「光明公園」建設為以貓咪為主題特色公園，里長余天翔央請具有設計專業的里民，打造出「小光」與「小明」兩座擬真的裝置藝術，並進行外牆彩繪及綠化，成為親子共融式遊戲場，充分發揮創意，並兼具兒童友善動物的教育意義，受到里民讚許。

由於時常有阿公阿嬤等長輩，或父母陪同小朋友到光明公園遊戲及運動，但是需要使用手機時訊號不佳，余天翔向寬頻網路公司請益後，決定在小東里內進行e化改善措施，首先自掏腰包申請Wi-Fi無線網路，讓所有到光明公園活動的民眾都可以免費使用網路連接。

余天翔說，光明公園全區e化實施以後，許多里民使用過後都覺得相當方便，余天翔也希望藉e化帶動民眾喜歡到公園活動，感受免費網路的多元樂趣和便利，提高公園設施的使用率，接著將徵詢里民的意見後，在小東里內的巷弄設置雲端攝影機，讓治安無死角，更進一步建構完善的社區安全網路。