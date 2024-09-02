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中秋防災不可少　台南下營小圓圓幼兒園參訪下營消防隊

▲台南市下營區「小圓圓幼兒園」的小朋友來下營消防分隊參訪，師生總計約120人，希望透過防災宣導教育學童正確的防火知識，以提高家庭的火災防範能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市下營區「小圓圓幼兒園」的小朋友來下營消防分隊參訪，師生總計約120人，希望透過防災宣導教育學童正確的防火知識，以提高家庭的火災防範能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋佳節即將到來，為致力推廣防火防災知識向下紮根，台南市下營區「小圓圓幼兒園」的小朋友來下營消防分隊參訪，師生總計約120人，希望透過防災宣導教育學童正確的防火知識，以提高家庭的火災防範能力。

▲台南市下營區「小圓圓幼兒園」的小朋友來下營消防分隊參訪，師生總計約120人，希望透過防災宣導教育學童正確的防火知識，以提高家庭的火災防範能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市下營區「小圓圓幼兒園」的小朋友來下營消防分隊參訪，師生總計約120人，希望透過防災宣導教育學童正確的防火知識，以提高家庭的火災防範能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次防火宣導，下營消防分隊安排CPR課程、消防衣穿著、射水體驗、救生衣與救生圈操作以及宣導看板，讓小朋友從中體驗，從遊戲中學習，提高小朋友們的防火防災知識。利用此機會，下營消防分隊特別提醒小朋友們必須有家長陪同才能購買、施放爆竹煙火，避免觸法受罰，並加深消防知識的印象，並提升防火宣導的效益。

▲台南市下營區「小圓圓幼兒園」的小朋友來下營消防分隊參訪，師生總計約120人，希望透過防災宣導教育學童正確的防火知識，以提高家庭的火災防範能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市下營區「小圓圓幼兒園」的小朋友來下營消防分隊參訪，師生總計約120人，希望透過防災宣導教育學童正確的防火知識，以提高家庭的火災防範能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，秉持著市長黃偉哲的施政理念，防災觀念需從小學習，藉由防火防災觀念向下扎根，創造更有防災韌性的城市，達到「人人消防，家家平安」的目標。

▲台南市下營區「小圓圓幼兒園」的小朋友來下營消防分隊參訪，師生總計約120人，希望透過防災宣導教育學童正確的防火知識，以提高家庭的火災防範能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市下營區「小圓圓幼兒園」的小朋友來下營消防分隊參訪，師生總計約120人，希望透過防災宣導教育學童正確的防火知識，以提高家庭的火災防範能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第二大隊大隊長王騰毅表示，中秋節是一個團圓節日，在享受節日氣氛同時，我們也要重視消防安全，透過至消防分隊參訪，帶領小朋友們操作體驗，加深孩童們的防火知識，達到向下扎根的成效。

▲台南市下營區「小圓圓幼兒園」的小朋友來下營消防分隊參訪，師生總計約120人，希望透過防災宣導教育學童正確的防火知識，以提高家庭的火災防範能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市下營區「小圓圓幼兒園」的小朋友來下營消防分隊參訪，師生總計約120人，希望透過防災宣導教育學童正確的防火知識，以提高家庭的火災防範能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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