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社會 社會焦點 保障人權

台鐵區間車驚傳起火！疑乘客行動電源釀禍　地板焦黑畫面曝

▲▼台鐵區間車發生行動電源燃燒意外 。（圖／民眾提供）

▲台鐵3294次區間車發生乘客的行動電源燃燒意外 。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良、吳佩蓁／台南報導

台鐵3294次區間車今（2日）有民眾目擊一名醉漢突然掏出一疊紙張，隨後就起火燃燒，幸好火勢一下就被撲滅，但車廂地板仍被燒黑。對此，警方表示，接獲報案後立即派員到場察看，發現疑似是乘客的行動電源起火燃燒，目前已調閱監視器掌握嫌疑人動向，全案將報請檢方指揮偵辦。

有民眾在threads發文，指今（2日）凌晨搭乘台鐵3294次區間車時，目擊一名酒醉的男子倒臥在車廂座椅，之後他聞到一陣濃濃酒精味，抬頭一看發現該名醉男拿出一疊紙，沒多久就起火燃燒，車廂地板被燒得焦黑。不過警方初步調查，起火原因疑似是行動電源燃燒。

▲▼台鐵區間車發生行動電源燃燒意外 。（圖／民眾提供）

警方表示，2日0時許接獲台鐵台南站站務員通報，3294次區間車第4車廂內疑似有行動電源燃燒。獲報後立即派員到場查處，發現現場有燃燒物品及行動電源，車廂地板留有燃燒後之灰燼及焦黑痕跡。目前已調閱車廂監視器，並掌握本案嫌疑人動向，全案報請台南地方檢察署指揮偵辦。

警方呼籲，民眾如於站區、列車有發現可疑情形或有安全疑慮，除撥打110報案電話，亦可通報列車長或使用臺鐵簡訊通報服務，填寫車次、車廂、事件，傳送簡訊至0921-765-125，及時尋求協助，共同維護旅運安全。

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