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2024台灣文博會在台南圓滿落幕　參觀人數破62萬人次打破紀錄

▲2024台灣文化創意博覽會1圓滿落幕，參觀總人數突破62萬人次，創造12億產值，自開展以來每天人數不斷創新高，最後兩天人潮更翻倍成長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣文化創意博覽會1圓滿落幕，參觀總人數突破62萬人次，創造12億產值，自開展以來每天人數不斷創新高，最後兩天人潮更翻倍成長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣文化創意博覽會1圓滿落幕，台南市政府統計「大台南會展中心」商展區以及包含「藍晒圖文創園區」、「321巷藝術聚落」、「西竹圍之丘文創園區」與台南三大國定古蹟的台南概念展區，參觀總人數突破62萬人次，打破去年60萬參觀人數，且自開展以來每天人數不斷創新高，最後兩天人潮更翻倍成長。

▲2024台灣文化創意博覽會1圓滿落幕，參觀總人數突破62萬人次，創造12億產值，自開展以來每天人數不斷創新高，最後兩天人潮更翻倍成長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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市長黃偉哲說，感謝文化部支持，讓台灣文博會首度移師台南，使南部民眾近距離看見台灣蓬勃旺盛的文創力，也看到台南歷史巷弄的蛻變。此次不僅要感謝每位進場參觀的民眾，更要感謝市府團隊為因應假日可能湧入的大量人潮，立刻啟動因應機制，包含增加交通措施：接駁車、停車場、台鐵加開班次疏運人潮、高鐵協助現場動線機動引導，並於大台南會展中心以及321藝術巷弄設立「前進指揮中心」。所有工作人員，不分單位、堅守崗位，盡力指引動線，提供礦泉水，並提醒民眾排隊預估時間，喊到喉嚨都沙啞，讓參與民眾擁有一次最安全且最美好的文博會觀展體驗，也再次為台南400系列文化行動中的國家級活動，畫下圓滿句點。

▲2024台灣文化創意博覽會1圓滿落幕，參觀總人數突破62萬人次，創造12億產值，自開展以來每天人數不斷創新高，最後兩天人潮更翻倍成長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府文化局指出，台南市民和各地民眾參與2024台灣文博會的熱情無法擋，把握暑假最後尾聲，透過「巷仔Niau」帶路，台南在地的西竹圍之丘及藍晒圖文創園區，遊客提袋率增加一倍，各展區周邊商圈也吸引大量遊客停留駐足。據文化部統計，此次共創造12億產值，相較去年11億，成長約8％。專業媒合場次超過700場，觀展的專業人士及買家超過1.5萬人次。現場也有不少民眾驚嘆「太好買了」「荷包狂噴」也稱即使排隊很值得。也敲碗「這次在台南辦的文博會大受好評，以後可以每年辦台南自己的台南文博會嗎？」

▲2024台灣文化創意博覽會1圓滿落幕，參觀總人數突破62萬人次，創造12億產值，自開展以來每天人數不斷創新高，最後兩天人潮更翻倍成長。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2024台灣文化創意博覽會1圓滿落幕，參觀總人數突破62萬人次，創造12億產值，自開展以來每天人數不斷創新高，最後兩天人潮更翻倍成長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化局長謝仕淵表示，今年文博會匯集超過570個參展品牌、近700個攤位，其中，台南在地文創業者共有123家參與，超過兩成，深獲地方肯定。尤其推出「白天逛會展中心，晚上逛三大校區」，透過全國文創IP大集合，帶動民眾也深入藍晒圖、西竹圍之丘等文創園區認識台南在地文創品牌，注入文化元素與創意的商品非常吸引人，不少民眾爆買文創商品、收穫滿滿，是文化創意與商業結合創造雙贏最佳典範，全方位展現台南文創軟實力。

▲2024台灣文化創意博覽會1圓滿落幕，參觀總人數突破62萬人次，創造12億產值，自開展以來每天人數不斷創新高，最後兩天人潮更翻倍成長。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2024台灣文化創意博覽會1圓滿落幕，參觀總人數突破62萬人次，創造12億產值，自開展以來每天人數不斷創新高，最後兩天人潮更翻倍成長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

謝仕淵說，接下來，321巷藝術聚落即將迎接10月登場的「台灣設計展」與「台南藝術節」，內容同樣精彩絕倫；超人氣台南「巷仔Niau」下一站會去到哪裡？「巷仔Niau」相關周邊商品哪裡買，目前已在規畫中，所有「愛Niau人士」敬請期待，歡迎全國民眾不要錯過，台南期待與您再見！

▲2024台灣文化創意博覽會1圓滿落幕，參觀總人數突破62萬人次，創造12億產值，自開展以來每天人數不斷創新高，最後兩天人潮更翻倍成長。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2024台灣文化創意博覽會1圓滿落幕，參觀總人數突破62萬人次，創造12億產值，自開展以來每天人數不斷創新高，最後兩天人潮更翻倍成長。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2024台灣文化創意博覽會1圓滿落幕，參觀總人數突破62萬人次，創造12億產值，自開展以來每天人數不斷創新高，最後兩天人潮更翻倍成長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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