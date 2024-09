澳主題樂園Dreamworld老虎咬人　訓練員多處「極深傷口」急送醫

▲接受專業訓練的女訓練員上班時,被園區內的老虎咬傷。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲昆士蘭黃金海岸主題樂園「Dreamworld」2日發生園區老虎攻擊訓練員的事故,傷者是一名30多歲女子,身上有多處極深的傷口,緊急送醫。昆士蘭救護車服務(QAS)發言人透露,傷者是手臂部位受傷。

衛報、SBS中文網報導,事發於2日當地上午9時左右,這名女訓練員平時負責處理園內老虎的日常事務,是受過專業訓練的員工,當時正在工作,卻突然發生意外,身上有多處極深的傷口。

A worker at Gold Coast theme park Dreamworld has reportedly been attacked by a tiger. The woman, believed to be a handler, was left with deep lacerations from being mauled at the Coomera property. #breakingnews #tiger #dreamworld #tigerattack #7NEWS pic.twitter.com/gVhtlwjpep