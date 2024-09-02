澳主題樂園Dreamworld老虎咬人　訓練員多處「極深傷口」急送醫

▲接受專業訓練的女訓練員上班時，被園區內的老虎咬傷。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲昆士蘭黃金海岸主題樂園「Dreamworld」2日發生園區老虎攻擊訓練員的事故，傷者是一名30多歲女子，身上有多處極深的傷口，緊急送醫。昆士蘭救護車服務（QAS）發言人透露，傷者是手臂部位受傷。

衛報、SBS中文網報導，事發於2日當地上午9時左右，這名女訓練員平時負責處理園內老虎的日常事務，是受過專業訓練的員工，當時正在工作，卻突然發生意外，身上有多處極深的傷口。

A worker at Gold Coast theme park Dreamworld has reportedly been attacked by a tiger. The woman, believed to be a handler, was left with deep lacerations from being mauled at the Coomera property. #breakingnews #tiger #dreamworld #tigerattack #7NEWS pic.twitter.com/gVhtlwjpep — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) September 2, 2024

昆士蘭救護車服務指出，在這起涉及老虎的事故發生之後，醫療人員把手臂受傷的女子送往黃金海岸大學醫院接受進一步治療，情況已穩定。Dreamworld表示，現階段會把重點放在為受傷員工提供支持與協助，此次事件相當罕見，將進行徹底調查。

依據介紹，Dreamworld老虎島有9隻蘇門答臘與孟加拉虎，遊客可預訂近距離接觸體驗，園區也有15分鐘老虎餵食體驗，開放13歲以上民眾參與，但若年齡介於13歲至15歲需有成年人陪同

只不過這並非Dreamworld第一次發生老虎咬人的事件。昆士蘭「郵報」（The Courier-Mail）2022年曾報導，老虎島一名經驗豐富訓練員也曾遭老虎攻擊受傷。2013年，一名訓練員被過度興奮的老虎咬傷頸部，導致頸動脈與頸靜脈受傷、左眼神經損傷，左側喉嚨也遭波及。