　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳主題樂園Dreamworld老虎咬人　訓練員多處「極深傷口」急送醫

▲▼虎年,老虎，孟加拉虎。（圖／達志影像／美聯社）

▲接受專業訓練的女訓練員上班時，被園區內的老虎咬傷。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲昆士蘭黃金海岸主題樂園「Dreamworld」2日發生園區老虎攻擊訓練員的事故，傷者是一名30多歲女子，身上有多處極深的傷口，緊急送醫。昆士蘭救護車服務（QAS）發言人透露，傷者是手臂部位受傷。

衛報、SBS中文網報導，事發於2日當地上午9時左右，這名女訓練員平時負責處理園內老虎的日常事務，是受過專業訓練的員工，當時正在工作，卻突然發生意外，身上有多處極深的傷口。

昆士蘭救護車服務指出，在這起涉及老虎的事故發生之後，醫療人員把手臂受傷的女子送往黃金海岸大學醫院接受進一步治療，情況已穩定。Dreamworld表示，現階段會把重點放在為受傷員工提供支持與協助，此次事件相當罕見，將進行徹底調查。

依據介紹，Dreamworld老虎島有9隻蘇門答臘與孟加拉虎，遊客可預訂近距離接觸體驗，園區也有15分鐘老虎餵食體驗，開放13歲以上民眾參與，但若年齡介於13歲至15歲需有成年人陪同

只不過這並非Dreamworld第一次發生老虎咬人的事件。昆士蘭「郵報」（The Courier-Mail）2022年曾報導，老虎島一名經驗豐富訓練員也曾遭老虎攻擊受傷。2013年，一名訓練員被過度興奮的老虎咬傷頸部，導致頸動脈與頸靜脈受傷、左眼神經損傷，左側喉嚨也遭波及。

ET快訊
564萬YTR喊「政治迫害」挺柯　向民眾黨提1要求！小草洗版
北檢3天3夜都朝一方向辦案　他曝「柯文哲全身而退」關鍵
LIVE／柯文哲無保請回！檢辯攻防68小時解析　王世堅輸了！
4縣市連5天免外送費！foodpanda「9月超殺優惠碼」一
快訊／不退休了！　林書豪延長合約
諷柯文哲「無賴勝利法」靠3個字！　她嗆：還沒到結局
28歲「陸重機正妹網紅」車禍亡　生前炫耀時速265km

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

周末與丈夫出遊突然「天降墜橋男」　三寶媽坐副駕被壓中身亡

澳主題樂園Dreamworld老虎咬人　訓練員多處「極深傷口」急送醫

連續4胎生女兒　28歲媽受不了社會壓力「餵奶勒死出生6天嬰」

日本診所氯氣外洩！警封鎖現場「30人狂咳急疏散」　9人頭痛送院

日經：民眾黨吸走進步派選票　卻成為「阻礙進步」斷層

東京拆樓水泥塊「從天而降」　警衛在樓下衰被砸中！頭破血流重傷

變態女師課堂上虐貓　學生目睹「小貓被釘書機釘傷口」掙扎慘叫

日本最年輕！27歲石田健佑當選大館市長　拚經濟、抗少子化吸選票

日本「死後離婚」案例增！老公過世後　人妻申請「斷絕關係」

檢方查到「不明金流」！文在寅父女涉收賄　妻轉交現金5千萬韓元

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

周末與丈夫出遊突然「天降墜橋男」　三寶媽坐副駕被壓中身亡

澳主題樂園Dreamworld老虎咬人　訓練員多處「極深傷口」急送醫

連續4胎生女兒　28歲媽受不了社會壓力「餵奶勒死出生6天嬰」

日本診所氯氣外洩！警封鎖現場「30人狂咳急疏散」　9人頭痛送院

日經：民眾黨吸走進步派選票　卻成為「阻礙進步」斷層

東京拆樓水泥塊「從天而降」　警衛在樓下衰被砸中！頭破血流重傷

變態女師課堂上虐貓　學生目睹「小貓被釘書機釘傷口」掙扎慘叫

日本最年輕！27歲石田健佑當選大館市長　拚經濟、抗少子化吸選票

日本「死後離婚」案例增！老公過世後　人妻申請「斷絕關係」

檢方查到「不明金流」！文在寅父女涉收賄　妻轉交現金5千萬韓元

談台鐵票價遇民眾抗議「中華郵政勞工沒年終」　陳世凱淡定

通緝犯好友被捕他幫送外套卻慘了　陸軍士官竟將步槍子彈帶出營

周末與丈夫出遊突然「天降墜橋男」　三寶媽坐副駕被壓中身亡

《提審法》有但書！　提審聲請不合法

在地人錯愕！　高雄老牌游泳池10億售出「租約剩2年」

和大人同床、用枕頭都不行！醫示警「恐害嬰兒窒息猝死」

航空貨運Q4運價是否超越疫情價　攬貨業指要看東南亞轉口貨

勞動基金今年前7月賺8857億　收益率14.33%

如集中營！　竹北恐怖幼兒園竟連2年出事

柯文哲「無保請回」仍請假3個月　誰維繫黨務？民眾黨：待中評會認定

國際熱門新聞

日版燒肉粽！女高中生12樓墜亡　壓死無辜OL

辦公室飄惡臭　女同事「死在座位4天」才被發現

中國強烈不滿！　太平洋島國論壇公報刪台灣

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

哈利王子傳「計畫重返英國」

女生內褲底部　為何有小口袋？

妻分娩困難要剖腹產！男嫌「開刀就壞掉了」要另娶

吸毒吸到茫！泰男「鋤頭砸臉」狠殺83歲嬤

以色列防長籲總理「簽停火協議」

北韓闇黑KTV！200正妹女大生下海賣淫

全日空飛機冒煙　畫面曝光

柯文哲無保請回「多間外媒關注」

以色列大罷工迫達成人質協議

減肥還是能照吃麥當勞！專家教你如何點餐

更多熱門

相關新聞

澳洲遇冷鋒　強風暴雨數萬民眾斷電

澳洲遇冷鋒　強風暴雨數萬民眾斷電

澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）在冷鋒襲擊下出現破壞性強風暴雨，數萬民眾今天無電可用，當局同時發布洪水警告。

漁夫抓到大魚　和女嗨拍變態嘿咻片被捕

漁夫抓到大魚　和女嗨拍變態嘿咻片被捕

男嬰公園被陌生男淋熱咖啡　60%嚴重燒燙傷

男嬰公園被陌生男淋熱咖啡　60%嚴重燒燙傷

乘客闖候機室！害所有人被趕下機重新安檢

乘客闖候機室！害所有人被趕下機重新安檢

男散步完突然倒地　被7個月大小狗救命

男散步完突然倒地　被7個月大小狗救命

關鍵字：

Dreamworld主題樂園老虎紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

傳柯文哲被捕前私訊創黨大老：每個人都在推責任

摩羯估成中颱　明晚起變天

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

快訊／11號颱「摩羯」今晚生成　朝巴士海峽移動

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面