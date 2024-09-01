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冷鋒狂襲澳洲！塔斯馬尼亞現破壞性強風暴雨　數萬民眾無電可用

▲▼冷鋒侵襲澳洲，導致塔斯馬尼亞州數萬民眾無電可用。（組圖／翻攝自Facebook、X）

▲冷鋒侵襲澳洲，導致塔斯馬尼亞州數萬民眾無電可用。（組圖／翻攝自Facebook、X）

文／中央社

澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）在冷鋒襲擊下出現破壞性強風暴雨，數萬民眾今天無電可用，當局同時發布洪水警告。

路透社報導，塔斯馬尼亞州電力公司（Tasnetworks）今天上午在社群平台臉書（Facebook）表示：「今天早上全州約有3萬用戶斷電。」

塔斯馬尼亞是人口約57萬的島州。澳洲氣象局人員表示，塔斯馬尼亞上空的冷鋒正逐漸遠去，「但陣雨與雷雨持續構成破壞性陣風的危險。」

氣象預報人員在官網表示，然而，另一個強烈冷鋒將於今晚至明早期間穿過塔斯馬尼亞州，有可能影響西部和北部沿岸。

緊急部門發布了洪水警告，說有可能會讓塔斯馬尼亞居民連續多日孤立無援。

塔斯馬尼亞州緊急情況服務（Tasmania State Emergency Service）行政主管洛威（Mick Lowe）在聲明中表示：「房屋有可能被淹沒，道路也可能無法通行。」

緊急情況服務表示，他們於過去24小時收到330件援助請求。

塔斯馬尼亞州距離澳洲本島的維多利亞州墨爾本（Melbourne）約445公里，搭飛機需約1小時，搭渡輪則約10小時。塔斯馬尼亞州全島有40%左右為荒野或保護區。

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