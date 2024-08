漁夫抓到大魚！船上嗨拍「鱒魚和女子嘿咻」　變態片瘋傳被捕

▲男子用鱒魚拍變態片被捕。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲塔斯馬尼亞(Tasmania)55歲男子哈勒姆(Ashley David Hallam),在船上拍攝用鱒魚和女子從事性行為的性愛影片,影片後來在網路上瘋傳震驚當地,讓他與女伴被控多項獸交相關罪名,近來出席法庭。

居住在塔斯馬尼亞州海豚沙(Dolphin Sands)地區的哈勒姆是一名漁民,他因為用鱒魚拍攝性愛影片,19日出現在荷巴特(Hobart)法院,面臨2項製作或複製獸交內容,與3項擁有此類內容等罪名。

Tasmanian fisherman Ashley Hallam who allegedly filmed partner Catherine June being pleasured by a live brown TROUT hit with brutal new blow https://t.co/EsNQsBont1