漁夫抓到大魚！船上嗨拍「鱒魚和女子嘿咻」　變態片瘋傳被捕

▲男子用鱒魚拍變態片被捕。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲塔斯馬尼亞(Tasmania)55歲男子哈勒姆(Ashley David Hallam)，在船上拍攝用鱒魚和女子從事性行為的性愛影片，影片後來在網路上瘋傳震驚當地，讓他與女伴被控多項獸交相關罪名，近來出席法庭。

居住在塔斯馬尼亞州海豚沙(Dolphin Sands)地區的哈勒姆是一名漁民，他因為用鱒魚拍攝性愛影片，19日出現在荷巴特(Hobart)法院，面臨2項製作或複製獸交內容，與3項擁有此類內容等罪名。

Tasmanian fisherman Ashley Hallam who allegedly filmed partner Catherine June being pleasured by a live brown TROUT hit with brutal new blow https://t.co/EsNQsBont1 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 27, 2024

當天出席法院的還有58歲女子朱恩(Catherine Lee June)，也被指控犯下1項持有獸交內容產品罪，與2項製作或複製獸交內容罪。

法律文件指出，哈勒姆與朱恩，2022年2月至2023年1月25日期間，拍攝使用鱒魚從事性行為的相關內容，後來於2023年2月被捕。

2人的影片在網路上曝光後引發許多民眾憤怒，大罵「有夠變態」、「把他們抓起來」，當地警方也提醒，持有或製作相關內容都是違法行為。2人近日出庭時，沒有在法庭上提出抗辯，案件將於10月25日再次開庭。