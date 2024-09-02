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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲無保請回訴心聲！　自曝「京華城840%容積率3、4月才知情」

▲▼柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭到調查，1日晚間8時召開羈押庭，最終裁定無保請回。對此，柯文哲今（2日）獲釋後表示，這兩天「極盡壓迫跟凌虐」，無法理解司法單位的目的，也直接跟法官表示，京華城案當年轉送都委會後，完全沒有過問，直到今年3、4月媒體鬧時，才第一次知道容積率840%，所以目前證據沒有辦法證明柯文哲有干預。

柯文哲表示，謝謝支持者在這麼晚的時間來這裡，本來司法單位有問題可以傳訊給他，不需要在清晨，用搜索方式，去搜索台灣主要在野黨主席的住處、辦公室，還有中央黨部，特別是去搜索台灣民眾黨的「中央黨部」，無法理解目的為何。

柯文哲指出，檢調在搜索後，查扣手機跟硬碟，再拿裡面的資料去編故事，這兩天當中可以說是「極盡壓迫跟凌虐」。

柯文哲再指，在最後答辯的時候，自己直接跟法官講所謂的京華城840%容積率，其實當年在送公開展覽以後，再轉送都市計畫委員會以後，他完全沒有去過問。

柯文哲說，因為作為市長不應當去過問與干預個案，「所以後來容積率840%，其實完全不知道」，直到今年三、四月間媒體開始鬧這件事情，他才第一次知道說這個案子容積率是840%。所以這個案子目前所有證據，也沒有證明柯文哲有去干預過這個案子。

柯文哲再說，最後答辯時，他也直接跟法官說，從這兩天檢察官詢問方式，已經知道他們的態度相當明確，所以他跟法官說「請你不要為難」。

最後，柯文哲強調，其實這次真正辛苦的是法官，扛住了最後的壓力。也要謝謝所有在場的支持群眾，辛苦了。

▼捲入京華城弊案的前台北市長柯文哲、副市長彭振聲在經過多日的偵訊後，柯文哲無保請回，彭振聲則遭到收押。（圖／記者湯興漢攝）

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