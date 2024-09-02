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小草笑她翻車！　游淑慧再揭京華城案情：柯文哲笨與無能也沒犯罪

▲▼柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭到調查，1日晚間8時北院召開羈押庭，最終裁定無保請回。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（2日）表示，很多小草笑她翻車，但對她而言重點在京華城案，或許柯前市長當時只是笨笨交辦、協助，畢竟笨和無能也沒犯罪。她更透露，檢察官新聞稿，關鍵證人邵琇珮疑似畏罪潛逃，而收押的吳順民，可能扮演資金「信差」角色，對案情有相當了解，她希望追回的是台北市公共利益，而柯的誠信大家已經看得很清楚了。

游淑慧表示，早上醒來，看到小草和柯粉開心留言，笑她翻車了，好像只要柯文哲前市長沒事，他們就開心了。但對她而言，重點在京華城案上。

游淑慧表示，京華城案沒問題嗎？京華城案如果有問題，是誰接受京華城陳情，是誰交辦，是誰要求都發局和彭振聲積極盡速協助。結果京華城案有事、沈慶京有事、應曉薇有事、彭振聲副市長也有事。

游淑慧認為，而且交辦三場便當會的柯文哲沒問題？？就像黑幫電影情節，老大只因為動口沒動手，所以沒事。

游淑慧提到，還是真如她和其他專案人員之前開玩笑的另一個可能，柯前市長當時只是笨笨交辦、指示、協助，畢竟台北市長笨和無能也沒犯罪。但也是悲哀的台北八年。

游淑慧透露，這兩天自己也說有位關鍵證人還沒回國，指的就是「邵琇珮」，這個人是現任都委會執祕，前都發局總工程司。五月閱卷開始後，她發現邵琇珮的角色特別，在進行訪談後，當時就直接私下通報市府，預警此人。

游淑慧指出，8／26邀請彭振聲來議會約談時，也特別要求邵必需要來交叉對證。結果當時發現已經從8/19-30請兩週休假。上週她才去電廉政人員提醒會不會不回來？沒想到早上看到檢察官昨晚新聞稿，邵琇珮畏罪潛逃。

游淑慧再指，這次檢察官收押的人裡面有一位吳順民，媒體報導檢廉發現吳順民在各局處相當活躍，與官員異常熱絡，而應曉薇對吳信任有加，甚至交代處理資金，檢廉研判，吳順民可能扮演資金「信差」角色，對案情有相當了解，而懷疑京華城案不只市府高層，還有其他中基層官員配合運作。

游淑慧說，目前外界只知道吳順民掛應曉薇議員助理、領威京集團子公司薪水，但他身分不只於此，前兩天她看到這個名字時，覺得非常眼熟，想了一整天，私下去查了資料，終於確認吳也是 都發局前任副總工程司退休同仁，和邵琇珮執祕是老同事。

游淑慧再說，另外發現吳順民的角色不只這次的容積獎勵，還包括392%到560%的關鍵角色。她上週已經準備好告發狀，會轉交給北檢，也希望能併案調查392%到560%容積率的轉變過程。

最後，游淑慧強調，她查的是案子，是京華城容積案，她希望追回的是屬於台北市的公共利益。而柯前市長的能力、誠信，與財團、金錢的牽扯不斷，在這段時間中，其實大家已經看得很清楚了。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼國民黨台北市議員游淑慧受訪。（圖／記者陳家豪攝）

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