柯文哲70小時馬拉松式訊問　黃國昌要北檢說明「過程中的荒腔走板」

▲民眾黨團立委報到。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，自8月30日被檢廉搜索住家、中央黨部、台玻大樓辦公室後，直至台北地方法院2日凌晨裁定無保請回才離開北檢，而門口則有大批民眾黨公職、支持者迎接。面對北檢不服，將提起抗告？民眾黨立委黃國昌回應，柯歷經70小時馬拉松式訊問，過程中荒腔走板，對台灣民主法治的傷害，才是北檢現在該說清楚的事。

黨團總召黃國昌率立委黃珊珊、吳春城、張啓楷、麥玉珍、陳昭姿、林憶君等人，一同於2日上午8時到立院報到。由於諸多人都在北檢門口等待柯文哲到凌晨3時多，被問到精神如何？黃國昌回應，雖然清晨忙到4、5點，很多委員到家也沒闔上眼，但民眾黨精神就是「在工作崗位上把每件事做好」，所以仍依照原來規劃，早上8點集合完成本會期報到。

至於北檢要提抗告？黃國昌提及，地檢署依《刑事訴訟法》規定可提抗告，「但我覺得過去從柯文哲家清晨遭到搜索，到柯文哲今天清晨步出台北地檢署，整整70個小時，北檢更應該跟全體國人、台灣社會說明，在這70小時當中，發生多少荒腔走板、違反正當法律程序、踐踏台灣民主法治，甚至讓台灣司法蒙塵的事情？這恐怕是現在台北地檢署必須誠實跟台灣社會報告的最重要事情。」

黃國昌強調，從柯文哲家遭到搜索至清晨，柯文哲經過70小時馬拉松式的配合調查、訊問，過程當中的荒腔走板，對於台灣民主法治的傷害，才是北檢現在應該清楚站出來跟國人說清楚、講明白的事。

黃國昌說，更重要的是，到底是誰在授意，對柯文哲進行如此羅織罪名、荒腔走板的政治追殺？難道賴清德政府要交給台灣人民第一份司法改革的成績單，就是對政敵進行政治追殺與清算嗎？