任京華城案上層角色！彭振聲羈押理由曝　「關鍵共犯」畏罪潛逃中

▲北市都發局總工程司邵琇珮，遭北院認定為京華城案「關鍵共犯」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者莊智勝／台北報導

北檢偵辦京華城容積率圖利弊案，在偵訊前台北市長、民眾黨主席柯文哲，以及時任北市府副市長的彭振聲後，北院2日凌晨諭知柯無保飭回，當庭釋放；而彭則羈押禁見。北院說明，本案一關鍵共犯「邵琇珮」因畏罪而潛逃中，認定若彭未羈押，2人有勾串之虞，因此裁定彭振聲羈押禁見。

北院指出，彭振聲時任台北市副市長，並且是都委會會議主席、本案之PM即專案管理人，於都委會多次會議，或預設立場，或違反議事規則，或無視委員之反對意見，或指定支持補償京華城之委員以及較無經驗之委員擔任專案小組之召集人，堪認彭為本案上層及關鍵角色，對於犯罪事實應知之甚詳，且與其他共犯利害一致。

▲彭振聲遭北院法官裁定羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）

另共犯北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京亦為本案上層共犯，2人經北院訊問後均否認犯行，並均為北院認定有串證之虞而羈押禁見中。

此外，最引發外界關注的是，北院首次在裁定書中提及另一共犯名字「邵琇珮」，指邵為京華城案共犯，且「顯可疑係因畏罪而潛逃中」，因此堪認彭振聲與本案共犯已有互相配合為不實陳述之動機及可能，考量本案仍有諸多事實未明，而被告、共犯均已有不據實陳述之情形，有相當理由足認被告有勾串共犯之虞，且本案所涉罪名重大、所圖利益及賄賂之金額均極為龐大，認為有羈押必要，因此裁定彭振聲羈押禁見。

而最新曝光的本案在逃共犯邵琇珮，是台大建築城鄉研究所碩士，任台北市都發局總工程司、台北市都市計畫委員會執行秘書，具有都市發展政策、規劃、更新開發之專業，其涉案程度、細節為何，仍還有待進一步調查釐清。

▼柯文哲無保請回，今凌晨當庭獲釋。（圖／記者湯興漢攝）