　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲靠「小肺活量政策」和小聰明　矢板明夫：當個評論家還行

▲柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案遭聲押禁見，1日晚間8時召開羈押庭，凌晨宣布裁定無保請回。日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫1日談到過去3度單獨採訪過柯文哲，直言他就是靠「小肺活量政策」和一些小聰明的政治人物，當個評論家還行。

矢板明夫1日晚間在臉書發文時，柯文哲羈押庭結果尚未出爐。他過去單獨採訪過柯3次，「他很健談、說話直率，也很風趣。兩岸、國防、外交、住房、教育，不管問什麼問題，他都能夠幾乎不加思索地告訴你他的想法。」

不過回到辦公室整理柯文哲的發言時，矢板明夫說，「才發現他的一些政策是自相矛盾的。」例如柯批評政府過多干涉公營企業和民間經濟，似乎在主張「縮小政府功能」，但同時又主張成立國家主權基金，這種擴大政府職能加強對金融消費者的保護。

兩岸政策也有同樣問題，柯主張「台灣要自主，兩岸要和平」，矢板明夫說，乍聽之下很美好，卻沒有給出任何具體的論述，而這種魚與熊掌可以兼得的論述，基本上是不可能實現的。

矢板明夫提到「政策肺活量」一詞，表示那是他在20多年前在松下政經塾讀書的時候，常和同學們討論政策時會提到的詞，意即若一個政治人物長年研究某項政策，並經過學習，與專家、自我多次反覆思考後，得出來的結論可能會是「大肺活量政策」，可接受各方質疑挑戰；反之，一些未經過長時間思考推敲的政策，便是「小肺活量政策」，就像游泳肺活量不夠，一下就缺氧，很快就沒體力。

矢板明夫指出，柯文哲57歲才踏入政壇，短時間內當上首都市長，對於政務的學習和思考時間都很少，而且自認學經歷高，比周遭所有人都聰明，很少虛心聽取他人意見，因此最終談的都是「小肺活量政策」。

矢板明夫直指柯文哲，「靠『小肺活量政策』和一些小聰明，當一個評論家或許還可以應付。不過如果治理國家，一定會馬上露出馬腳。但令人遺憾的是，這種政治人物，卻往往容易贏得年輕人的支持。」

ET快訊
柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家
陳喬恩蘭卡威補辦婚禮！　低調邀七朵花見證
摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝
傳柯文哲被捕前「私訊創黨大老」　每個人都在推責任
柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」
摩羯估成中颱　明晚起變天
彭振聲「聽見被羈押」訝異又難過　北院：賄賂金額極為龐大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

柯文哲靠「小肺活量政策」和小聰明　矢板明夫：當個評論家還行

彭振聲羈押禁見！　進看守所第一天早餐菜單曝光

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

民眾黨：感謝裁決還「一生行事坦蕩」柯文哲公道　挺直腰桿奮戰到底

矢板明夫曝3訪柯文哲經歷　政策矛盾都靠小聰明：年輕人都吃這套

陳昭姿稱「傳訊給賴清德」！綠委回嗆：真是朋友早知電話不能用

快訊／館長二度現身北檢「擁抱黃國昌」　彭振聲主張無罪再傳不適

傳柯文哲被捕前「私訊創黨大老」　內容曝光：每個人都在推責任

婦人滿身污漬躲遠遠　賴清德看見「主動上前」！暖心一幕被拍下

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

柯文哲靠「小肺活量政策」和小聰明　矢板明夫：當個評論家還行

彭振聲羈押禁見！　進看守所第一天早餐菜單曝光

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

民眾黨：感謝裁決還「一生行事坦蕩」柯文哲公道　挺直腰桿奮戰到底

矢板明夫曝3訪柯文哲經歷　政策矛盾都靠小聰明：年輕人都吃這套

陳昭姿稱「傳訊給賴清德」！綠委回嗆：真是朋友早知電話不能用

快訊／館長二度現身北檢「擁抱黃國昌」　彭振聲主張無罪再傳不適

傳柯文哲被捕前「私訊創黨大老」　內容曝光：每個人都在推責任

婦人滿身污漬躲遠遠　賴清德看見「主動上前」！暖心一幕被拍下

起床別馬上喝！咖啡「1時間點喝」CP值最高　營養師激推

竹北恐怖幼兒園！　家長看監視畫面心碎

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

德國邦議會選舉　極右政黨奪圖林根邦！紅綠燈聯盟慘敗

驚爆老師集體虐童　揭竹北嘉豐幼兒園恐怖行徑

陳喬恩蘭卡威補辦婚禮！　結婚2年重返定情地…低調邀七朵花見證

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

以色列大罷工迫達成人質協議　衝擊經濟機場也關閉

1年只開1天！　苑裡「鬼門關大夜市」人潮擠爆空拍照曝光

吳東諺載妹文被抓包「P圖掩蓋違法」　一度打碼重PO…緊急全刪光

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

傳柯文哲被捕前私訊創黨大老：每個人都在推責任

即／館長二度現身北檢「擁抱黃國昌」　彭振聲主張無罪

陳昭姿稱傳訊息給總統！盼人道對待柯文哲　賴清德私人手機已停用

婦人滿身污漬躲遠遠　賴清德看見「主動致意」

陳昭姿稱「傳訊給賴清德」！綠委回嗆

吳怡萱向媒體道歉了！

白：裁決還「一生行事坦蕩」柯公道

陳時中稱柯「10年反差大」！他：若非綠執政在北檢就是你

四叉貓真的告了！曝小草3罪名　「讓他們賺賠償金給我買iPhone16」

會看1.2億宅？賴清德：我關心一般人有無房住

檢調活過來？開綠燈辦柯文哲、鄭文燦？　賴清德：只要違法就鼓勵

矢板明夫曝訪柯經歷：年輕人都吃他那套

ATM存170萬　她轟陳佩琪：如詐騙車手

更多熱門

相關新聞

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，今天凌晨3時被法官裁定無保請回，而台北市前副市長彭振聲則是羈押禁見。對此，律師林智群認為，「羈押庭順序」很奇怪，「因通常主嫌是放最後一個，怎麼會是副市長？」他也提到，訴訟過程本來就是浮動狀態，要從一些小細節去觀察檢察官、法官的態度是否發生變化。

彭振聲羈押禁見！　進看守所第一天早餐菜單曝光

彭振聲羈押禁見！　進看守所第一天早餐菜單曝光

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

白：裁決還「一生行事坦蕩」柯公道

白：裁決還「一生行事坦蕩」柯公道

彭振聲遭羈押禁見！搭乘囚車離開北檢

彭振聲遭羈押禁見！搭乘囚車離開北檢

關鍵字：

矢板明夫柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

即／柯文哲、彭振聲羈押庭結束　北院凌晨3點宣示裁定

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

柯文哲出來了！面色凝重走出北檢

快訊／11號颱「摩羯」今晚生成　朝巴士海峽移動

彭振聲羈押禁見　北院裁定理由曝光

摩羯估成中颱　明晚起變天

傳柯文哲被捕前私訊創黨大老：每個人都在推責任

柯文哲羈押庭結束　換彭振聲接受訊問

柯被帶走69小時　批檢編故事、壓迫凌虐

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面