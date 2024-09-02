柯文哲靠「小肺活量政策」和小聰明　矢板明夫：當個評論家還行

▲柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）



記者張靖榕／綜合報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案遭聲押禁見，1日晚間8時召開羈押庭，凌晨宣布裁定無保請回。日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫1日談到過去3度單獨採訪過柯文哲，直言他就是靠「小肺活量政策」和一些小聰明的政治人物，當個評論家還行。

矢板明夫1日晚間在臉書發文時，柯文哲羈押庭結果尚未出爐。他過去單獨採訪過柯3次，「他很健談、說話直率，也很風趣。兩岸、國防、外交、住房、教育，不管問什麼問題，他都能夠幾乎不加思索地告訴你他的想法。」

不過回到辦公室整理柯文哲的發言時，矢板明夫說，「才發現他的一些政策是自相矛盾的。」例如柯批評政府過多干涉公營企業和民間經濟，似乎在主張「縮小政府功能」，但同時又主張成立國家主權基金，這種擴大政府職能加強對金融消費者的保護。

兩岸政策也有同樣問題，柯主張「台灣要自主，兩岸要和平」，矢板明夫說，乍聽之下很美好，卻沒有給出任何具體的論述，而這種魚與熊掌可以兼得的論述，基本上是不可能實現的。

矢板明夫提到「政策肺活量」一詞，表示那是他在20多年前在松下政經塾讀書的時候，常和同學們討論政策時會提到的詞，意即若一個政治人物長年研究某項政策，並經過學習，與專家、自我多次反覆思考後，得出來的結論可能會是「大肺活量政策」，可接受各方質疑挑戰；反之，一些未經過長時間思考推敲的政策，便是「小肺活量政策」，就像游泳肺活量不夠，一下就缺氧，很快就沒體力。

矢板明夫指出，柯文哲57歲才踏入政壇，短時間內當上首都市長，對於政務的學習和思考時間都很少，而且自認學經歷高，比周遭所有人都聰明，很少虛心聽取他人意見，因此最終談的都是「小肺活量政策」。

矢板明夫直指柯文哲，「靠『小肺活量政策』和一些小聰明，當一個評論家或許還可以應付。不過如果治理國家，一定會馬上露出馬腳。但令人遺憾的是，這種政治人物，卻往往容易贏得年輕人的支持。」