摩羯估成中颱　明晚起變天

▲輕颱摩羯持續發展中。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員陳姵安表示，輕度颱風摩羯有機會變成中度颱風，預計周二、周三最接近台灣，周二晚起受到其外圍環流影響，水氣逐漸增多。

陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周二白天各地大多多雲到晴，午後南部和其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



陳姵安說，周二晚到周四颱風外圍環流影響，水氣逐漸增加，大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

陳姵安表示，周五南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢機率，中部以北為多雲、午後有局部短暫雷陣雨；周六、周日台灣附近為低壓帶環境，水氣偏多，南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

陳姵安分析，摩羯預計朝西北轉北北西，往呂宋島北部前進，之後通過巴士海峽往南海，預計周二、周三最接近台灣；而颱風到南海後會持續增強，在周四之後有機會變成中颱。

至於近期是否可能還有其他颱風生成，陳姵安指出，低壓帶內還是會有低壓或熱帶性低氣壓發生，仍要持續觀察其他系統發展。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▼本周降雨趨勢圖。（圖／氣象署）

