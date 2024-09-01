颱風珊珊罕見「橫掃日本7縣」釀7死！　提早轉弱成熱帶低氣壓

▲颱風珊珊襲日本，九州災情慘重。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

為日本九州、四國帶來強風暴雨的颱風珊珊1日中午已轉弱成為熱帶低氣壓，歷經1周多的強烈攻勢，珊珊造成日本全國共7人死亡、1人失蹤、上百人受傷。此次颱風罕見穿越九州、四國的7個縣後進入太平洋，儘管目前已經離開日本，但熱帶低氣壓預計將再度從近畿地區靠近日本。

根據MBS NEWS報導，珊珊1日中午12時正式削弱勢力，轉為熱帶低氣壓。氣象廳觀測，該熱帶低氣壓目前位於東海道外海（北緯34度、東經137度），以緩慢速度往西北方移動，中心氣壓1000百帕。

▲珊珊帶來強烈雨勢。（圖／路透）



根據JNN統計，珊珊累計造成全日本7人死亡、1人失蹤，另有129人受傷。

颱風珊珊8月22日凌晨3時在馬里亞納群島生成，最初預計會接近日本東部至近畿地區，但隨著路徑逐漸向西偏移，勢力增強，最終靠近鹿兒島和奄美地區，並從九州登陸。由於颱風逼近，鹿兒島縣和宮崎縣也接連發佈了特別警報。

由於影響因素過多，珊珊也一度被稱為難以預測走向的「迷走型颱風」。儘管珊珊已經轉弱為熱帶低氣壓，但未來仍會為東日本帶來強大雨勢，不排除出現警報性大雨。

從颱風的移動路徑圖來看，颱風中心先後經過了鹿兒島縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、愛媛縣、德島縣、高知縣等地，橫掃九州及四國後，重新進入太平洋，並再度逼近近畿及東海地區。

氣象廳指出，西日本和東日本的部分地區因為此前連日暴雨土壤鬆動，出現土石坍方等災害的風險已提高，民眾不可大意。