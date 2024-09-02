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摩羯明起變天！　颱風好發期來了

記者陳俊宏／台北報導 

輕度颱風摩羯外圍水氣周二起到！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，摩羯颱風過後，預估西北太平洋上熱帶擾動的發展依然會很活躍，9月的上旬至中旬應該會有一段颱風好發時期。

吳聖宇說，今年第11號颱風摩羯周日晚在菲律賓附近誕生，由於北方高壓較為強勢的關係，摩羯颱風前身的熱帶擾動持續偏西，一直到靠近菲律賓後才逐漸發展增強，這也使得颱風路徑明顯往西修正。

▼魔羯持續發展中。（圖／tropicaltidbits）

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（圖／tropicaltidbits）

吳聖宇指出，預估今天、周二摩羯會先來到呂宋島北部，然後轉向偏西方向朝南海、廣東海面前進，這樣路徑離台灣陸地還有一段距離，對於陸地及近海的威脅有限，發布颱風警報的機會也較為偏低；不過，這個颱風有可能在周末到下周初接近港澳、廣東沿岸。

吳聖宇提到，雖然摩羯颱風不會直接影響台灣，但外圍環流仍對天氣會有些影響，今天還沒有開始，大致仍維持中南部山區午後有局部熱對流雷雨的天氣型態，仍可能有局部大雷雨機會。

吳聖宇分析，周二颱風來到台灣以南，逐漸向西轉往南海，外圍水氣也將跟著高壓東風來到台灣東半部，東半部、恆春半島後續幾天一直到周末，都容易有短暫陣雨出現機會；西半部則是維持午後有局部雷雨的天氣，沿海風浪也會較為增強。

吳聖宇表示，摩羯颱風過後，預估西北太平洋上熱帶擾動的發展依然會很活躍，9月的上旬至中旬應該會有一段颱風好發的時期，後續是否還有擾動發展或影響台灣，仍然值得觀察；不過，目前還沒有明確的擾動存在，只需要持續注意最新天氣資訊就可以。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼本周降雨趨勢圖。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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