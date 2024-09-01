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摩羯颱風估明生成「外圍環流先到」　全台有雨時間曝

▲▼天氣 午後大雷雨 民眾措手不及 大雨 沒帶雨具。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周二晚間開受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，逐漸出現降雨情形。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

熱帶性低氣壓TD12預估最快明（2日）發展為颱風「摩羯」，中央氣象署指出，最新預報路徑以偏西北方向移動，通過呂宋島朝南海前進，不確定性仍大，但周二晚間開始其外圍環流影響，東半部、恆春半島及大台北山區有零星短暫陣雨，周末以低壓帶環境為主，南部及東南部地區有短暫陣雨，其他地區則有午後雷陣雨。

氣象署預報員葉致均說，該熱帶性低氣壓預計在明天白天有機會發展為颱風「摩羯」，最新預報偏西北方向、往呂宋島東方海面移動，通過呂宋島後持續以偏西方向往南海前進，但目前各國路徑預測仍分散，不確定性相當大。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲熱帶性低氣壓TD12路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

他表示，周二以前各地晴朗炎熱，午後中南部及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部零星降雨。周二晚間起到周五受到「準摩羯」颱風的外圍環流影響，降雨範圍擴大，降雨範圍視颱風路徑而定。

葉致均指出，明、後天各地大多為晴到多雲，清晨中南部有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；隨著熱帶性低氣壓逐漸北上，台灣附近大環境風場轉為東北風，迎風面的北部及東北部不定時有零星短暫陣雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周三、周四熱帶性低氣壓環流逐漸移入，水氣漸增，他指出，午後中南部及其他山區有局部短暫雷陣雨；周四迎風面雨區擴大，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

他表示，周五、周六熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。周末以低壓帶環境為主，南部及東南部地區有短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，葉致均表示，明天各地仍高溫炎熱，各地普遍33至36度左右，其中新竹以北地區局部37度高溫，周三到周五會視颱風位置而定，但外圍環流沉降影響，西半部局部地區可能有高溫發生的機率。

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