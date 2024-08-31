珊珊颱風減弱仍有「警報級大雨」！　日本下周可能出現龍捲風

▲珊珊颱風減弱，但日本仍可能出現警報級大雨。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風珊珊目前位於日本和歌山縣潮岬東南方約60公里，強度明顯減弱，預計9月2日就會轉為熱帶低氣壓。儘管勢力變弱，但是專家提醒，仍然不能大意，近畿至東北地區預計下周仍會降下警報級大雨，而在發展旺盛的雷雨雲附近更不排除有出現龍捲風的可能。

根據tenki報導，珊珊預計繼續從紀伊半島北上，並在9月2日之前轉弱成為熱帶低氣壓。但是專家也提醒，雖然珊珊颱風的勢力減弱，但是大量水蒸氣仍將持續湧入，未來幾天近畿至東北地區可能會受到強降雨影響。

根據氣象廳觀測，珊珊31日下午3時位於和歌山縣潮岬東南方約60公里處（北緯33.1度，東京136.2度），以每小時15公里的速度向東南東移動，中心氣壓為996百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。

由於目前偏西風往北流動，導致颱風移動速度變慢。預計在9月1日都會持續在紀伊半島附近停滯，之後逐漸北上並減弱為熱帶低氣壓。

雖然珊珊強度減弱，但是未來數日受到大量水蒸氣湧入的影響，近畿至東北地區會出現強降雨，並伴隨雷雨和極端天氣。由於先前就曾出現破記錄大雨，部分地區的地基已經鬆動，河川水位也有所上升，因此須特別注意土石災害與洪災的風險。特別是東海地區，9月1日上午可能會出現線狀雨帶。