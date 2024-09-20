低壓帶北移4天「雨一天比一天猛」　可能又有颱風

▲大低壓帶影響，全台天氣不穩定，降雨將一天比一天多。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

大低壓帶未來4天將往北移動，降雨將一天比一天多，全台天氣不穩定，周日(22日)到下周一將有一股北風南下，北部、東北部高溫降至27到29度，明顯變涼；未來一周仍有熱帶性低氣壓或颱風生成機會，路徑趨向中國大陸，對台灣沒有直接影響。

天氣風險公司分析師廖于霆在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，葡萄桑颱風登陸長江口，預料即將變性為溫帶氣旋，對台灣已無影響。今天偏南風增強，高屏地區以及台東整天都有陣雨，嘉義台南也偶有陣雨，有局部較大雨勢發生機會。中部以北以及東北部上半天多雲時晴，山區午後有雷陣雨，全台天氣都不是很穩定。各地白天高溫都在32到34度之間，仍然感覺偏悶熱。

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台灣這陣子都將位於大低壓帶中間，廖于霆表示，低壓帶在未來4天有逐漸北移趨勢，降雨將會一天比一天多，周六台南、高雄、屏東要注意較大降雨，且降雨不限午後，整天都有機會，要避免前往山區活動，其他地區也有短暫陣雨。周日廣東外海有低氣壓發展，同時有股偏涼北風南下，因冷暖空氣交會，除南部有陣雨外，中北部也會有持續且較大降雨機會，要多加留意。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

廖于霆指出，未來幾天氣溫方面也會有較大轉變，周五、周六各地高溫32到34度像夏天一樣，周日到下周一北風南下，北部、東北部高溫剩下27到29度，中南部與東南部高溫30到31度，明顯變涼。

低壓活躍，台灣附近這兩天也會有長浪發生，廖于霆提醒，尤其是北部與東半部海面，前往海濱活動要注意安全。

至於是否還有颱風生成，廖于霆表示，未來一周在廣東海面仍有熱帶性低氣壓或颱風形成機會，不過趨向中國大陸，直接影響台灣的機會不高。