　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

低壓帶北移4天「雨一天比一天猛」　可能又有颱風

▲▼天氣 大雷雨 午後大雨 暴雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大低壓帶影響，全台天氣不穩定，降雨將一天比一天多。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

大低壓帶未來4天將往北移動，降雨將一天比一天多，全台天氣不穩定，周日(22日)到下周一將有一股北風南下，北部、東北部高溫降至27到29度，明顯變涼；未來一周仍有熱帶性低氣壓或颱風生成機會，路徑趨向中國大陸，對台灣沒有直接影響。

天氣風險公司分析師廖于霆在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，葡萄桑颱風登陸長江口，預料即將變性為溫帶氣旋，對台灣已無影響。今天偏南風增強，高屏地區以及台東整天都有陣雨，嘉義台南也偶有陣雨，有局部較大雨勢發生機會。中部以北以及東北部上半天多雲時晴，山區午後有雷陣雨，全台天氣都不是很穩定。各地白天高溫都在32到34度之間，仍然感覺偏悶熱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣這陣子都將位於大低壓帶中間，廖于霆表示，低壓帶在未來4天有逐漸北移趨勢，降雨將會一天比一天多，周六台南、高雄、屏東要注意較大降雨，且降雨不限午後，整天都有機會，要避免前往山區活動，其他地區也有短暫陣雨。周日廣東外海有低氣壓發展，同時有股偏涼北風南下，因冷暖空氣交會，除南部有陣雨外，中北部也會有持續且較大降雨機會，要多加留意。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

廖于霆指出，未來幾天氣溫方面也會有較大轉變，周五、周六各地高溫32到34度像夏天一樣，周日到下周一北風南下，北部、東北部高溫剩下27到29度，中南部與東南部高溫30到31度，明顯變涼。

低壓活躍，台灣附近這兩天也會有長浪發生，廖于霆提醒，尤其是北部與東半部海面，前往海濱活動要注意安全。

至於是否還有颱風生成，廖于霆表示，未來一周在廣東海面仍有熱帶性低氣壓或颱風形成機會，不過趨向中國大陸，直接影響台灣的機會不高。

ET快訊
越式小吃店13人腹瀉狂吐！　衛生局勒令停業
快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　現場綠委歡呼加油
快訊／營建股一片慘綠！　15檔重挫
網紅星期天56萬粉專疑被盜！　變「1男摟2女」大頭貼
直擊／好市多iPhone 16省超過千元！　256G搶到剩1
快訊／央行重手！營建股崩了　重挫逾7%
快訊／新會期秒開戰！民眾黨團包圍NCC主委嗆「滾出去」
「反指標女神」7月才訂預售屋！　怒哀號：只是想換房
14歲弟全身40%燙傷插管　一家4口合照6行字鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逾500名會員點數遭盜「高鐵將贈點回補」 再設把關機制　

她吃八方雲集「1飲品超意外」　打趴手搖飲！內行大推：超好喝

廢除刺槍術「推動近戰格鬥」！網狂酸荒唐：不用武器拚拳頭？

快訊／蝸牛粽8人都驗出劇毒農藥！台大檢驗：體內均有「托福松」

秋意漸濃！搭台灣好行玩新北「4線公車」遊山玩水

講中文沒有日本腔　日本男曝「看台灣A片學」！釣出老司機+1

10月北台灣溼答答！專家示警：宜蘭異常降雨　中南部進入乾季

快訊／9:21國家警報響！防災日「7級地震演練」　模擬嘉義7.3強震

網紅56萬粉專疑被盜！簡介改「以5000美元出售」還喊：沒黑他帳戶

低壓帶北移4天「雨一天比一天猛」　可能又有颱風

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

逾500名會員點數遭盜「高鐵將贈點回補」 再設把關機制　

她吃八方雲集「1飲品超意外」　打趴手搖飲！內行大推：超好喝

廢除刺槍術「推動近戰格鬥」！網狂酸荒唐：不用武器拚拳頭？

快訊／蝸牛粽8人都驗出劇毒農藥！台大檢驗：體內均有「托福松」

秋意漸濃！搭台灣好行玩新北「4線公車」遊山玩水

講中文沒有日本腔　日本男曝「看台灣A片學」！釣出老司機+1

10月北台灣溼答答！專家示警：宜蘭異常降雨　中南部進入乾季

快訊／9:21國家警報響！防災日「7級地震演練」　模擬嘉義7.3強震

網紅56萬粉專疑被盜！簡介改「以5000美元出售」還喊：沒黑他帳戶

低壓帶北移4天「雨一天比一天猛」　可能又有颱風

遇惡火來不及逃…16歲高中生樓梯口喪命　校方悲曝：守規矩好學生

逾500名會員點數遭盜「高鐵將贈點回補」 再設把關機制　

高雄護理師「開假戒菸班」偽造照片報帳A錢　檢廉搜索4人交保

金管會撂重話中信金退出！　彭博：正在評估不買新光金

遠傳iPhone16開賣祭「蘋果大三喜」　總經理展親民陪幸運果粉辦門號

詹皇狂讚大谷翔平！2小時破400萬人查看　美媒：60轟60盜也不是夢

15歲女朝母臉上連開3槍　冷血滑手機傳訊「邀朋友過來看屍體」

卓榮泰：聯大2758號決議不涉及台灣政治地位最終立場

誠品裕隆城年吸千萬人次　10米高「好奇咖咪CAME」登場還有聲光秀

華為強碰iPhone 16！　10萬元「三折機」開賣秒缺貨

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

生活熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

台灣「大學畢業生」傳中國失聯　親姊做最壞打算

政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

快訊／9:21國家警報響！防災日「7級地震演練」　模擬嘉義7.3強震

3縣市豪大雨！　今起5天「季風低壓環流」炸雷雨

超商便當防腐劑等於20包泡麵？專家打臉了

今9：21「國家級警報」演練！　模擬內容曝光

快訊／蝸牛粽8人都驗出劇毒農藥！台大檢驗：體內均有「托福松」

網曝螺肉9成是非洲大蝸牛　1物更驚人

吃飯「1習慣」恐增肥胖！醫示警「4危害」

小米粽含「高濃度劇毒」不尋常！托福松0.6克就致命　來源仍是謎

更多熱門

相關新聞

10月北台灣溼答答！專家：宜蘭異常降雨　中南部進入乾季

10月北台灣溼答答！專家：宜蘭異常降雨　中南部進入乾季

明天(21日)到下周二(24日)受低壓帶影響，天氣不穩定，周日到下周一台南以南有較大雨勢，至於短期氣候趨勢，氣象專家賈新興表示，10月台中以北及宜蘭降雨有偏多的趨勢，10月宜蘭有持續性且異常降雨發生的機率，中南部則將進入乾季。

低壓帶推進台灣上空「雨逐日變大」　粉專：周日到下周二最高峰

低壓帶推進台灣上空「雨逐日變大」　粉專：周日到下周二最高峰

快訊／上班注意「2縣市大雨特報」　嚴防雷擊

快訊／上班注意「2縣市大雨特報」　嚴防雷擊

3縣市豪大雨！　今起5天「季風低壓環流」炸雷雨

3縣市豪大雨！　今起5天「季風低壓環流」炸雷雨

豪雨炸南台灣！周六起下更大　一圖看降雨趨勢

豪雨炸南台灣！周六起下更大　一圖看降雨趨勢

關鍵字：

天氣氣象天氣風險低壓帶降雨大雨高溫颱風溫度

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

紀卜心3度被炎上「道歉了」

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

葉珂被爆懷孕！　黃曉明聚會狂加菜：我家孕婦要吃

快訊／大谷翔平達成「51-51」　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面