10月北台灣溼答答！專家示警：宜蘭異常降雨　中南部進入乾季

▲低壓帶靠近，未來天氣不穩定。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(21日)到下周二(24日)受低壓帶影響，天氣不穩定，周日到下周一台南以南有較大雨勢，至於短期氣候趨勢，氣象專家賈新興表示，10月台中以北及宜蘭降雨有偏多的趨勢，10月宜蘭有持續性且異常降雨發生的機率，中南部則將進入乾季。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書上指出，明天到下周二起受大低壓帶的偏強西南風影響，天氣不穩定，其中周日至下周一，台南以南有局部較大雨勢發生的機率。明天台南以南及新竹至彰化有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

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下周二前天氣依舊不穩定，賈新興表示，周日西半部及台東有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。下周一彰化以南、桃園以北及宜花有局部陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨。下周二彰化以南有局部陣雨或雷雨，午後各地有局部陣雨或雷雨。

賈新興進一步說明，下周三至下周四受太平洋高壓西側偏西南風影響，西半部沿海仍有局部短暫陣雨，其中下周三午後各地有局部陣雨或雷雨，下周四午後北部、中彰及宜花有零星短暫陣雨；下周五午後彰化以北及宜花東有局部短暫陣雨，下周六午後各地有局部短暫陣雨，29日午後北部山區及宜花東有局部短暫陣雨。

至於短期氣候趨勢預測，賈新興表示，10月台中以北及宜蘭降雨有偏多的趨勢，宜蘭並有持續性且異常降雨發生的機率，中南部進入乾季。不過超過5天後預報變動度大、不確定性較高。