畫面公開！民眾黨控北檢公然說謊：未照搜索票範圍搜索

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲30日因涉嫌京華城圖利案遭約談，廉檢也同步搜查柯的住家、台玻大樓柯辦、民眾黨中央黨部。民眾黨31日召開記者會並公布監視器畫面，直指北檢稱只搜索柯文哲辦公室是說謊，立委黃國昌說，昨日已告知廉檢，中央黨部沒有柯主席辦公室，但仍執意在公共辦公空間進行摸索式搜索，「為什麼搜索在搜索票以外的範圍？為什麼公然說謊？」

黃國昌說，昨天下午中央委員會議成立中央緊急應變小組、並召開記者會，嚴肅沈痛的對於北檢提出質疑，到本黨中央黨部搜索，當時秘書長清楚告訴前來搜索的北檢與廉政署同仁，中央黨部沒有柯主席辦公室，但檢方仍執意在辦公空間摸索式搜索，「有什麼必要性合理性搜索中央黨部？」

黃國昌直言，昨天北檢的聲明稱執行搜索民眾黨中央黨部部分，搜索範圍「僅侷限在柯文哲個人辦公室」，台北地檢署公然說謊，「昨天他們到底怎麼進行搜索的？是否如北檢所講的搜索範圍僅侷限在柯文哲辦公室？」隨後民眾黨播放昨日搜索時的監視器畫面。

黃國昌表示，透過錄影帶清楚呈現，昨天北檢跟廉政署同仁到中央黨部時，可以看出，民眾黨沒有任何干擾妨礙，但要請教台北地檢署，畫面上的空間一眼就知道是黨部公共辦公空間，「為什麼北檢要說謊？說僅限於柯文哲個人辦公室？」

「那是民眾黨同仁的辦公空間，絕對不可能誤認是柯文哲辦公室，為什麼翻箱倒櫃進行摸索式的釣魚搜索？希望台北地檢署說清楚講明白。」黃國昌說，北檢不可能不知道，昨天透過這樣的方式在搜索，為什麼在官方新聞稿說謊？那是辦公空間，沒有人會誤認是柯文哲主席的辦公室，「為什麼搜索在搜索票以外的範圍？為什麼公然說謊？」

民眾黨秘書長周榆修則說，昨天北檢跟廉政署來搜索的時候，就很明確告知民眾黨部沒有柯主席的個人辦公室。但第一，檢廉還是進了秘書長辦公室，第二，到底所謂柯文哲辦公室的範圍跟北檢、廉政署的標準是什麼？是凡柯文哲腳踏過的地方，都是搜索範圍嗎？柯主席眼睛看過的櫃子都要打開搜一搜看一看嗎？請北檢給一個說法。

▲民眾黨召開「戳破北檢謊言 捍衛正當程序」。（圖／記者陳家祥攝）

