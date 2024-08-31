「柯文哲被捕」上微博熱搜！陸網：世堅要送盒飯了

▲柯文哲31日凌晨被移送北檢。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

民眾黨主席柯文哲31日凌晨因拒絕夜間訊問，遭北檢當庭逮捕，消息不只在台灣受到大量關注，也在中國大陸引起不少討論，甚至衝上了微博、百度的熱搜排行榜。

▼「柯文哲被當庭逮捕」登上百度熱搜。（圖／翻攝百度）



「柯文哲被當庭逮捕」關鍵字31日上午11點多，在微博熱搜排行榜一度衝上了第6名，在百度的熱搜排行榜上也衝上了第7名。

▼「柯文哲被當庭逮捕」登上微博熱搜。（圖／翻攝微博）



微博上也有許多大陸網友對此事發表評論，大部分人都認為柯文哲的前景不樂觀，「老柯這關不好過，受益的只能是綠派。」「藍綠合破裂的時候就應該知道結局了呀，小賴子肯定先搞他呀。」「早知現在被捕，何必當初不藍白合。自作自受。」

▼大陸網友評論柯文哲被捕一事。（圖／翻攝百度）



同時，也有不少大陸網友提到了過去曾與柯文哲多次在議會交鋒的現任立委王世堅，「世堅要送盒飯（便當）了。」「王世堅又贏了。」「世堅也失望了。」

另外，對於柯文哲此次經歷的一連串風暴，大陸媒體《經濟觀察報》29日曾發表評論指出，「競選經費假賬案和京華城案，賴清德當局一定會一路查辦下去，即使辦不到柯文哲頭上，也會借案子損毀柯文哲的名聲。選舉補貼款風波，綠營還會繼續炒作。」

評論最後更強調，「柯文哲，如果他真是清白的，就能渡過這一劫，否則就難說了。」

柯文哲31日凌晨被北檢當庭逮捕，之後聲請提審，台北地院今早開庭，若認為逮捕違法，將會當庭釋放柯文哲；但若認為逮捕合法，柯文哲會被送回北檢，繼續接受調查。

▼許多大陸網友都提到王世堅。（圖／翻攝百度）

