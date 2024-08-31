柯文哲遭當庭逮捕小草號召包圍北檢　黃國昌：適時派代表致意

▲小草們在北檢外聲援民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉嫌京華城圖利案，經過檢廉19小時馬拉松式訊問後，31日凌晨因拒絕夜間偵訊欲離開，遭檢方諭令逮捕；面對主席遭逮捕，民眾黨支持者小草們也前往北檢外聚集聲援。對此，民眾黨立委黃國昌表示，中央緊急應變小組會掌握全盤的狀況，也會適時派代表跟成員去現場向關心主席的支持者朋友致意。

民眾黨因應柯文哲遭約談，昨下午召開臨時中央委員會，宣布成立緊急應變小組。而網紅「四叉貓」劉宇昨在臉書發文說，民眾黨昨召開記者會時，台中市黨部主委江和樹在記者面前玩手機，整個民眾黨中央委員的LINE群組內容都被看光光。還指出民眾黨立委林國成在群組喊話，「團結一致！很明顯政治打壓！擴大對政治抗爭、「穿草鞋！幹到底才有明天」。

民眾黨今（31日）上午召開「戳破北檢謊言捍衛正當程序」記者會，媒體詢問四叉貓的說法，黃國昌說，很遺憾，他們一定尊重媒體監督的權力，除了一些不經求證、散播虛假訊息引導風向外，竟然還出現公然妨礙秘密、窺視他人手機資訊，散播秘密散播於眾，還完全去脈絡化帶風向做文章。

黃國昌表示，林國成委員只是在一連串的討論中，大家面對昨天那樣一連串的程序有非常多的支持者，對於整個偵辦程序的公正性表達強烈質疑跟不滿，「林國成委員只是在討論中，反應支持者的心聲跟想法」，透過窺探他人手機資訊去脈絡化、掐頭去尾帶風向，這樣的行為我們真的沒有辦法認同。

至於被問到會不會到北檢前聲援柯文哲，黃國昌表示，「對於從昨天到今天，很多支持柯文哲主席的朋友，大家心裡都非常焦急。」黃國昌說，昨天民眾黨中央緊急應變小組還特別發了聲明，希望大家還是維持正常生活，不要有過激、不理性的舉動，其實我們的心就是希望維護台灣得來不易的民主法治，這是台灣最珍貴的價值，也是民眾黨一直在捍衛的價值。

黃國昌說，結果中央黨部這樣非常善意、希望能捍衛台灣民主法治價值的發文，以及希望支持者能維持正常生活，昨天晚上各大政論節目的冷嘲熱諷一路到今天，開始有些支持者受不了、到北檢質疑，結果不去也可以冷嘲熱諷、人去了又有另外的批評，這些說法公道自在人心。

黃國昌表示，對於中央緊急應變小組來講，會掌握全盤的狀況，也會適時派代表跟成員去現場跟向關心主席的支持者朋友致意。