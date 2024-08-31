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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲昔嗆檢調快來約談　她傻眼：今扯「執政當局」帶政治迫害風向

▲▼民進黨台北市議員簡舒培。（圖／民進黨提供）

▲民進黨台北市議員簡舒培。（資料照）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，並遭檢調搜索以及約談。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（31日）表示，柯文哲曾嗆檢調快來約談，現在檢調真的請柯文哲說清楚講明白，到底為什麼要對京華城「關愛」給它840%容積，柯文哲和民眾黨又開始扯「執政當局」帶政治迫害風向。

簡舒培提到，在8月的最後一個上班日，京華城案的最後一塊拼圖終於拼上了，檢廉30日一早就搜索柯文哲住處、辦公室等地，並約談柯文哲夫妻和彭振聲夫妻，深夜做為證人的陳佩琪訊後被黃珊珊接走，柯文哲則是移往北檢複訊。

然而，讓簡舒培傻眼的是，當黨主席接受司法調查，整個民眾黨居然還有心情搞選舉、喊口號，只顧著政治操作帶風向，絲毫不管柯文哲被司法調查該怎麼辦。

簡舒培指出，民眾黨「政治受虐兒」有三步驟，第一、是柯文哲本人：昔日要檢調快來約談，現在氣噗噗扯「執政當局」帶風向。

簡舒培說明，柯文哲前往廉政署前，還在繼續嗆聲，聲稱這是「主要在野黨主席的個人住家和中央黨部被搜索」、「請執政當局說清楚，他們有什麼證據和合理理由搜索。」

眼見此況，簡舒培不禁質疑，京華城容積暴增案，大家講了這麼久，柯文哲前幾天不是還說要開記者會講清楚？不是要檢調快來約談？不是嗆檢調沒在你生日那天按門鈴？

簡舒培不解，現在檢調真的請柯文哲說清楚講明白，到底為什麼要對京華城「關愛」給它840%容積，柯文哲怎麼就突然氣噗噗？

簡舒培強調，而且這是柯文哲擔任台北市長期間的案子，扯「執政當局」、「在野黨主席」的用意是什麼？完全就是為了帶「政治迫害」的風向！

此外，簡舒培認為，第二個步驟，是民眾黨無端指控北檢「逾越偵查範圍」，說詞卻前後自打臉，無論是第一時間發的聲明，還是成立緊急應變小組的記者會上，民眾黨一再指控北檢「逾越偵查範圍」、質疑北檢搜索黨部的合理性。

簡舒培表示，在北檢明確指出搜索範圍「該政黨之中央黨部僅侷限在柯姓被告之辦公室」後，民眾黨還嘴硬稱民眾黨部沒有設柯文哲辦公室。

簡舒培狠酸，檢廉一早前往民眾黨部搜索的時候，第一個到場的人不就是具有「律師」身份的黃珊珊嗎？如果搜索過程真的有不合規之處，為何身為律師的黃珊珊沒有提出抗議？簡舒培嗆，黃國昌不能因為黃珊珊不是卡提諾法學院校友，就刻意看不起她的法學素養。

最後一個步驟，簡舒培直言，是民眾黨應變小組，最熟悉京華城案的人，居然不是召集人，不只記者會上沒有黃珊珊、陳智菡這兩個在北市府時期跟柯文哲最親密無間的兩個人，就連緊急應變小組的共同召集人，也沒有黃珊珊這個民眾黨內最熟悉台北市政的人。

簡舒培直指，坐在緊急應變小組C位的黃國昌，過去談到京華城案的時候，還都表現出一副不清楚、不了解的樣子。「一群根本不清楚京華城案爭議點在哪的人，開了一場記者會大罵檢調，會後還一起大呼口號，不知道的還以為在選舉提名造勢」。

簡舒培強調，民眾黨做為台灣主要政黨之一，民眾黨跟黃國昌在遇到黨主席遭司法調查時，膝反射居然是瘋狂帶「政治迫害」的風向，帶頭抹黑司法威信！但台灣人民早就對民眾黨跟柯文哲這個「政治受虐兒之術」感到疲倦，到底誰才是「政治腦凌駕司法」，大家都看得很清楚。

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