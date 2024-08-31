白營對陳佩琪偵訊內容「毫無所悉」　他傻眼：不是被黃珊珊接走了？

▲陳佩琪離開北檢。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

檢調30日在搜查完民眾黨主席柯文哲住家後，以證人身份約談柯妻陳佩琪等人。30日晚間陳佩琪被檢方請回，並由白委黃珊珊接送離去。對於陳佩琪偵訊內容，白委黃國昌聲稱完全不知情，並質疑檢調洩密。對此，基進黨議員張博洋質疑，黨主席夫人被檢調抓去問到三更半夜，「你們都沒給人家關心一下？ 不要騙了啦。難道黃珊珊開車去接陳佩琪，整路都不講話嗎？ 他是被停權不是被停止交談耶！」

對於媒體詢問陳佩琪偵訊狀況、以及內容是否涉及木可公司？黃國昌表示，對內容無從得知，對於有消息指出是牽涉木可財務，民眾黨非常困惑，是檢方洩密嗎？還是有人刻意帶風向，我們無從得知偵訊內容，如果真的是問木可，請問外界如何得知？誰在洩密？

而柯文哲今凌晨移送北檢複訊，後因柯拒絕夜間偵訊並欲逕自離開，遭當庭逮捕。柯文哲的律師鄭深元透露，檢方訊問內容持續在「木可」公司的政治獻金案圍繞，尚未詢問到京華城案，柯文哲在馬拉松偵訊中十分疲累，這才寧可被當庭逮捕，鄭則已聲請提審，將由法官確認逮捕是否合法。

對於民眾黨稍早召開記者會，要求北檢交代「搜索柯文哲個人辦公室」的標準跟範圍到底是什麼？為什麼中央黨部沒有柯文哲辦公室也被搜索。張博洋質疑，廉政單位連要在什麼範圍搜索、搜索標準是什麼都要跟你告知喔？ 要不要乾脆說沒有你的同意不可以搜索呢？法學博士一直像小孩吵架一樣跳針真的是有夠難看。

張博洋指出，這場記者會最荒謬的地方就是，大概90%都在要求檢調跟法院給民眾黨一個交代，結果記者提問第一題問到陳佩琪，黃國昌直接說：我們「無從得知」 。

張博洋直言，偵查不公開的事情，民眾黨叫檢方給交代，陳佩琪就整叢好好被請回來了，「民眾黨全黨封口。有鬼的是你們，還是檢方？我想小草應該也很想知道，陳佩琪到底被問了哪些事情牽涉到哪些案件。」