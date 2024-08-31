柯文哲不願夜間偵訊欲離庭遭逮捕　黃國昌：19小時偵訊誰不會累？

▲檢調偵辦京華城案，前台北市長柯文哲移送北檢複訊，31日凌晨遭諭令當庭逮捕。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉嫌京華城圖利案遭北檢約談，31日凌晨遭檢方諭令逮捕；檢方指出，因柯表示不願繼續接受訊問，逕欲離開偵查庭，依法當庭諭知逮捕。對此，民眾黨立委黃國昌說，「將心比心，經過19小時配合調查偵訊，沒有人不會累」，且理論上，柯在被檢察官諭令逮捕前，都是自由之身、不應該受到任何物理控制，本就可以拒絕長時間的疲勞轟炸訊問。

民眾黨31日上午召開「戳破北檢謊言 捍衛正當程序」記者會，針對柯文哲遭北檢當庭逮捕，立委黃國昌說，昨天在召開完記者會後，民眾黨還是一樣一本初衷，尊重司法程序，中央緊急應變小組成員昨天都在中央黨部待命，密切透過媒體公開資訊了解偵辦進度跟過程。

黃國昌指出，柯主席從昨天清晨7點主動配合調查偵訊，從廉政署移交到北檢，已經超過31日的12點30分；北檢複訊到2點，整個馬拉松程序已經超過19小時，「相信任何人都可以理解，將心比心，經過19小時配合調查偵訊，沒有人不會累」。

「柯主席表示拒絕夜間偵訊，那是主張合法權利，但北檢表示不接受，為了繼續拘束柯文哲人身自由，因此當庭諭知逮捕。」黃國昌指出，對於逮捕程序的合法性，柯文哲的委任律師已依提審法規定聲請提審，對於柯文哲捍衛自身合法權利，民眾黨表示全力支持，希望在提審程序中法院能非常審慎檢視逮捕程序合法性，還給柯主席應有的公道。

至於有律師稱，柯文哲被逮捕，有可能是有離開北檢意圖？對此，黃國昌說，昨天早上從一開始到檢察官諭令逮捕為止，「柯主席理論上，我談的是理論上，他都不應該被至於任何物理力的控制下」。

黃國昌表示，從柯文哲主席主動配合調查、到被被檢察官當庭諭知逮捕，這段期間他都是自由之身，「理論上，不應該置於任何物理控制之下」。

「外界如何得知，柯文哲主席要離開？從何而來？是檢方洩露消息？還是有人刻意帶風向？我們非常困惑。」黃國昌說，退一萬步講，在檢察官逮捕之前，柯文哲就是自由之身，本就可以拒絕長時間的疲勞轟炸訊問。

而關於昨日也被列證人的柯文哲妻子陳佩琪，傳出北檢有問到木可的案子？黃國昌表示，陳佩琪醫師接受偵訊的內容，「必須要誠實跟大家報告，我們無從得知」，至於為何有消息指出牽涉到木可財務，讓民眾黨非常的困惑。

「是檢方洩密嗎？還是有人刻意帶風向？因為無從得知整個偵訊內容，因此無法回答是不是有問到木可。」黃國昌說，如果假設萬一真的有涉及任何木可偵訊內容，想要請教的是，「外界如何得知？媒體如何得知？誰在洩密？誰在放話？希望北檢一併說清楚」。

▲民眾黨召開「戳破北檢謊言 捍衛正當程序」記者會。（圖／記者陳家祥攝）