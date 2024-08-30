饒慶鈴贈小一新生禮「護眼觸控大螢屏」　展現教學力

▲台東縣長饒慶鈴贈小一新生禮「護眼觸控大螢屏」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

隨著時代科技的進步，教學工具已逐漸從傳統黑板轉變為大螢幕設備，台東縣政府為了讓學習更具效率；同時，為保護孩子的眼睛，台東縣長饒慶鈴特別針對113學年度全縣小一教室建置「護眼觸控大螢屏」，作為小一新生入學禮；饒慶鈴30日上午參加馬蘭國小新生開學典禮，並為剛進入小學的孩子揭開這份禮物及贈送圖書繪本，給予新生滿滿的祝福及期待，希望孩子在未來學習的路上更多元有趣，營造智慧且友善的學習環境。

台東縣長饒慶鈴提及，縣府將於114年再加碼補助500萬元經費，提供縣內國中、小學校申請觸控大螢屏，希望透過新穎教學設備，為學童帶來更創新的學習體驗，給孩子更好的學習環境與模式，讓孩子更喜歡上學。此外，為讓學生從小養成閱讀習慣，我們持續推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，贈送國民中小學新生人手一本適齡圖書，並持續辦理多元的新生閱讀講座及提供親子共讀手冊，希望更多家長可以和孩子一起從小閱讀。

饒慶鈴表示，教育的價值不僅限於課堂上的知識傳授，更是奠定學生未來人生的基石，所以縣府相當重視孩子的教育，未來持續支持校園智慧教學環境的推動，提供孩子更友善且多元的學習空間，以降低因城鄉差距導致資源及資訊取得的限制；更期望透過縣府在教育上的努力，培養具備創新思維、科技素養的新世代。



教育處蔡美瑤處長則指出，過去的投影機或大螢幕電視的高亮度光源容易帶來刺眼的不適感，以及因畫面反射或視覺死角，造成角落位置和後排的學生看不清或看不到的問題，進而降低學習品質；然而，現今課堂上，已不再是過去的「老師講、學生聽」的單向學習模式，隨著科技的演進，學生學習態樣已朝向多元互動的教學時代邁進；而科技讓教學上可以突破傳統諸多的限制。因此，縣府113學年度於小一新生教室裝設具有不反光、低藍光、不閃頻、可視角範圍大，並兼顧互動特性的護眼觸控大螢幕，讓家長不僅不必擔心孩童眼睛在學習上的負擔，更能連結更多豐富資源，提升學習效果。