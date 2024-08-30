疫後首架外籍航班落地台東　河內起飛載來230越籍旅客　

▲首架外籍航空落地台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

疫情後台東縣政府積極爭取海外遊客，並爭取海外包機直航台東觀光，台東縣政府與旅遊集團聯手推出由「越南河內直飛台東」的首架包機，於30日由越捷航空執飛，從越南河內直飛台東，載運230名越南籍遊客來體驗台東文化之美，並感受原住民的傳統技藝與祭典，享受知本溫泉、漫遊蔚藍海岸以及品嚐釋迦的香甜美味。

此次的包機業務，不只是疫情後首次包機，也是台東歷年來第一次海外航空公司包機直飛台東，為迎接貴賓，台東航空站也出動兩部消防車在機坪於飛機降落後，以「噴水禮」表達最誠摯歡迎，台東縣政府更邀請Amis旮亙樂團表演傳統原住民歌舞，熱情歡迎越南包機貴賓來到台東，並由縣府交通及觀光發展處長卜敏正代表饒慶鈴贈送台東的紅烏龍茶包及「烘焙創意競賽冠軍」的金釋迦禮盒作為伴手禮，讓越南遊客驚嘆不已。

來自越南河內阮氏遊客表示，在越南當地曾看到台東景點相關廣告，發現越南與台東的氣候類似，這次很開心有機會跟著家人朋友來到台東，聽說台東是臺灣空氣品質最好的城市，下機後呼吸到這裡的空氣，真的很棒，更期待看到美麗的台東風光及藍海，希望透過這次旅遊，不僅能品嚐台灣的在地美食，更能體驗台東在地文化，也會將台東的美景及所見帶回越南分享給親朋好友。

卜敏正則指出，今年舉辦的「越南河內-台東」直飛班機，8月至10月共3架次，後續將接續推動更多不同國家包機直航，努力拓展國際知名度，讓台東美景離世界更近。