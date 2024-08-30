柯文哲被廉政署帶回調查　民眾黨將成立應變小組力挺捍衛清白

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

檢調30日上午赴民眾黨主席柯文哲住所、台玻大樓的柯辦、民眾黨部等處搜索。經過4小時的搜索後，柯文哲在律師的陪同下現身，強調自己蕩蕩，並要執政當局清楚說明為何要這樣搜查。而因應檢廉搜索行動，民眾黨30日下午召開臨時中央委員會，會中預計會成立緊急應變小組，力挺柯文哲主席捍衛清白。黨中央指出，下午3點將舉行會後記者會說明。

在經過4個小時的搜查後，約在11點50分左右，檢調的車輛先一步開來柯家的前方待命，隨後柯的座車接著移動。接著柯文哲在律師的陪同下，現身住家社區大門，現場瞬間引起騷動，記者爭相擠上前去提問、拍攝，場面混亂到連柯都主持秩序，要求大家安靜，讓他講話。

過程中，檢調與廉政人員在一開始走出社區時，便試圖要請柯文哲上車，但柯文哲未聽從、直接說「不行」，檢、廉人員則被媒體推擠到一旁，隨後柯便開始宣布針對此事件的聲明。

柯文哲嚴肅表示，今天是台灣歷史上第一次主要在野黨的黨主席住家、辦公室、中央黨部都被搜索，「我非常坦蕩，我知道我沒問題，也希望執政當局要清楚說明，今天是有什麼證據要做這個動作」。他說，還是希望台灣司法可被信任，「既然做了，就要說明今天有怎樣證據、合理理由要搜索中央黨部、個人住家跟辦公室，他們要說明」。

隨後，柯文哲緩步走向自己的白色座車，過程中現場媒體爆發嚴重推擠衝突，還與現場維持秩序的警察發生口角衝突。隨後較晚出現的柯妻陳佩琪，則低調走到座車處上車，陪同柯文哲前往廉政署。