柯文哲走出家門暴氣怒嗆：台灣史上第一次！　竟然說錯了

▲▼柯文哲住家遭搜查，怒指台灣歷史上第一次在野黨主席遭搜索 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

政壇震撼彈！今（30日）一早民眾黨主席柯文哲住家遭檢廉搜索，案經4個多小時多搜索後，稍早柯文哲與太太陳佩琪走出家門；柯文哲接受短暫受訪時，怒指今天是台灣歷史上第一次，在野黨的黨主席住家、辦公室及中央黨部遭搜索。對此，資深媒體人黃揚明反駁：「很抱歉，柯主席，您不是史上第一位。」

台北地檢署聯合廉政署偵辦，於清晨7時許到民眾黨主席柯文哲位於台北市信義路二段的住處進行搜索。經過約4.5小時的搜索後，直到11時53分許，柯文哲在律師陪同下現身。柯文哲怒指，「今天是台灣歷史上第一次主要在野黨黨主席住家、辦公室、中央黨部都被搜索，我非常坦蕩，我知道我沒有，我也希望執政當局，要清楚的說明，今天是有什麼證據要做這動作。」隨後柯文哲搭車前往廉政署偵訊。

針對柯文哲的說法，黃揚明稍早在臉書發文反駁，「很抱歉，柯主席，您不是史上第一位」。黃揚明進一步說明，時代力量前主席徐永明早在其任內就曾遭到搜索並被收押，當時徐永明隨即被時代力量停權，後來宣布退黨。

而統促黨主席張安樂也早在2018年時家中遭到搜索。因此，黃揚明強調，即使柯文哲遭到收押，他也不會是台灣政壇上第一位遭此處置的在野黨主席。

據資料顯示，2020年7月底，時任時代力量黨主席的徐永明因立委集體涉貪案涉犯不違背職務受賄罪遭檢方聲請羈押，同日被時代力量停權並由邱顯智代理黨主席一職，同年8月5日宣佈退出時代力量；2022年7月6日臺灣臺北地方法院一審宣判涉案立委均有罪，其中徐永明判刑7年4個月，褫奪公權3年。