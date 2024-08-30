水利署支持雲林縣提升防洪　張麗善：聯手中央打造韌性城市

▲水利署長賴建信昨日拜訪縣長張麗善，研商雲林縣水利治理對策，答應全力支持縣府提出「二至四年短中長期治理計畫」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

水利署長賴建信昨（29）日拜訪縣長張麗善，研商雲林縣水利治理對策，答應全力支持縣府提出「二至四年短中長期治理計畫」，分期分年補助縣府各項計畫經費；縣長張麗善感謝水利署全力協助地方防洪治水，中央地方合作，協助鄉親早日脫離淹水之苦。

凱米颱風造成雲林多處地區淹水，水利處檢討致災原因與盤點水利工程需補強或修建之處，提出包括人口密集區優先保護、以不對稱治理提升排水出口段抽水量能、滲漏護岸基礎補強防潰堤，及建置滯洪池及減緩洪峰流量影響、進行區域排水全面整治等「二至四年水利工程治理計畫」，概估經費約4、50億元。

縣長張麗善表示，凱米颱風對雲林水利治理帶來很大衝擊，縣府針對縣內縣管河川、區域排水的防洪治理進行通盤檢討，納入氣候變遷、環境變化因素，研擬系統性治理方案，希望在2年內有防洪效果，四年內紓解淹水災情。





張麗善縣長指出，雲林縣河川水系全國最多，加上現在氣候變遷及地層下陷，治水計畫需要更周全多元考量，賴建信署長不僅為雲林治水計畫帶來全力支持好消息，同時提供包括針對地勢低窪聚落建立第二道防線、增加行水斷面及滯洪量能等寶貴建議，縣府會納入計畫中並予以實踐，解決水患問題。

雲林縣水利處提出計畫包括潰堤淹水嚴重之水林萬興大排及林內湖底排水，進行全面整治；凱米颱風後出現滲水之尖山大排、蔦松大排進行補強整建工程。並強調，排水路通常由下游向上游整建，惟因長度過常長需投入經費過高，故具保全對象且易淹水區段須優先整治。

水利處指出，水林萬興大排，口湖下崙大排二、新港大排二、尖山大排、蔦松大排、大溝支線、番薯厝排水等易溢堤排水，以不對稱治理之理念，加速內水排除；另於客子厝大排建置滯洪池減緩洪峰流量之影響。

▲水利署長賴建信昨日拜訪縣長張麗善，研商雲林縣水利治理對策，答應全力支持縣府提出「二至四年短中長期治理計畫」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）