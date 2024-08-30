　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

水利署支持雲林縣提升防洪　張麗善：聯手中央打造韌性城市

▲水利署長賴建信昨日拜訪縣長張麗善，研商雲林縣水利治理對策，答應全力支持縣府提出「二至四年短中長期治理計畫」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水利署長賴建信昨日拜訪縣長張麗善，研商雲林縣水利治理對策，答應全力支持縣府提出「二至四年短中長期治理計畫」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

水利署長賴建信昨（29）日拜訪縣長張麗善，研商雲林縣水利治理對策，答應全力支持縣府提出「二至四年短中長期治理計畫」，分期分年補助縣府各項計畫經費；縣長張麗善感謝水利署全力協助地方防洪治水，中央地方合作，協助鄉親早日脫離淹水之苦。

凱米颱風造成雲林多處地區淹水，水利處檢討致災原因與盤點水利工程需補強或修建之處，提出包括人口密集區優先保護、以不對稱治理提升排水出口段抽水量能、滲漏護岸基礎補強防潰堤，及建置滯洪池及減緩洪峰流量影響、進行區域排水全面整治等「二至四年水利工程治理計畫」，概估經費約4、50億元。

▲水利署長賴建信昨日拜訪縣長張麗善，研商雲林縣水利治理對策，答應全力支持縣府提出「二至四年短中長期治理計畫」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，凱米颱風對雲林水利治理帶來很大衝擊，縣府針對縣內縣管河川、區域排水的防洪治理進行通盤檢討，納入氣候變遷、環境變化因素，研擬系統性治理方案，希望在2年內有防洪效果，四年內紓解淹水災情。

▲水利署長賴建信昨日拜訪縣長張麗善，研商雲林縣水利治理對策，答應全力支持縣府提出「二至四年短中長期治理計畫」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 
張麗善縣長指出，雲林縣河川水系全國最多，加上現在氣候變遷及地層下陷，治水計畫需要更周全多元考量，賴建信署長不僅為雲林治水計畫帶來全力支持好消息，同時提供包括針對地勢低窪聚落建立第二道防線、增加行水斷面及滯洪量能等寶貴建議，縣府會納入計畫中並予以實踐，解決水患問題。

雲林縣水利處提出計畫包括潰堤淹水嚴重之水林萬興大排及林內湖底排水，進行全面整治；凱米颱風後出現滲水之尖山大排、蔦松大排進行補強整建工程。並強調，排水路通常由下游向上游整建，惟因長度過常長需投入經費過高，故具保全對象且易淹水區段須優先整治。

水利處指出，水林萬興大排，口湖下崙大排二、新港大排二、尖山大排、蔦松大排、大溝支線、番薯厝排水等易溢堤排水，以不對稱治理之理念，加速內水排除；另於客子厝大排建置滯洪池減緩洪峰流量之影響。

▲水利署長賴建信昨日拜訪縣長張麗善，研商雲林縣水利治理對策，答應全力支持縣府提出「二至四年短中長期治理計畫」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水利署長賴建信昨日拜訪縣長張麗善，研商雲林縣水利治理對策，答應全力支持縣府提出「二至四年短中長期治理計畫」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►假消息！國慶焰火徵160人時薪316元！　斗六警籲民眾勿受騙

►若瑟醫院空氣品質維護區管制第一季　空品改善與定檢率提升20%

►迎接全國運動會　雲林高鐵運動園區田徑場「已完工4成」

►雲林芒果大道拓寬工程進度62%　預計明年完工串聯虎尾新舊城區

 

ET快訊
「陸第一狗仔」爆陳曉突提離婚！分居拉黑陳妍希1年：非常決絕
快訊／「麟榤配」又贏了！　強勢挺進4強
今天開學！合橫國小僅1新生報到畫面曝
快訊／國家警報響「11縣市大雨特報」　大雷雨襲3地
歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！上車就被埋頭親
快訊／館長揚言「撂人包圍」　北檢外架起2層圍欄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民雄分局開學日攜手民代護童到校　齊心守護人身與交通安全

全國機採茶菁技術競賽　嘉縣羅旭智、蘇偉銘、黃鴻仁奪季軍

金門最大國小開學！校門口重機助陣　「不老騎士」載小一新生追夢

人口移入就業機會增加！中市個人、家戶所得穩定成長

文博會在台南人氣爆棚　週末閉幕人潮預估上看10萬

水利署支持雲林縣提升防洪　張麗善：聯手中央打造韌性城市

吃得安心！　台南市衛生局公布中秋節應景食品抽驗結果

嘉義市記者節慶祝大會　市長黃敏惠感謝媒體傳播正能量

帕奧跆拳道選手蕭翔文勇奪首面獎牌　嘉義市長黃敏惠：熬夜很值得

台南「府城福陽閣」募集白米物資活動寄普　呼籲各界伸出援手

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

民雄分局開學日攜手民代護童到校　齊心守護人身與交通安全

全國機採茶菁技術競賽　嘉縣羅旭智、蘇偉銘、黃鴻仁奪季軍

金門最大國小開學！校門口重機助陣　「不老騎士」載小一新生追夢

人口移入就業機會增加！中市個人、家戶所得穩定成長

文博會在台南人氣爆棚　週末閉幕人潮預估上看10萬

水利署支持雲林縣提升防洪　張麗善：聯手中央打造韌性城市

吃得安心！　台南市衛生局公布中秋節應景食品抽驗結果

嘉義市記者節慶祝大會　市長黃敏惠感謝媒體傳播正能量

帕奧跆拳道選手蕭翔文勇奪首面獎牌　嘉義市長黃敏惠：熬夜很值得

台南「府城福陽閣」募集白米物資活動寄普　呼籲各界伸出援手

民雄分局開學日攜手民代護童到校　齊心守護人身與交通安全

韓男偶像偷拍性愛片！騙女友嘿咻戴眼罩「拍18次」　吃牢飯關1年半

快訊／李佳豪撂倒世界第5中國強敵　南韓公開賽勇闖男單4強

全國機採茶菁技術競賽　嘉縣羅旭智、蘇偉銘、黃鴻仁奪季軍

柯文哲遭檢調搜索　李艷秋轟：昔日正義凜然的模樣噁不噁心？

悍將四輪左投陳品宏選「00號」比較酷　教練團開玩笑指派先發任務

金門最大國小開學！校門口重機助陣　「不老騎士」載小一新生追夢

開學日桃園警執行「護童專案」　加強疏導交通確保學童安全

人口移入就業機會增加！中市個人、家戶所得穩定成長

快訊／輪椅羽球女將楊伊宸不敵世界第5強敵　無緣開張帕運首勝

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

地方熱門新聞

1年級新生拒進教室　潮州分局長勸15分鐘

女子險遭假美國醫生交友詐騙

半導體大廠投資設廠台南經濟轉型AI發展

瞬間暴雨狂炸！　南投名間馬路淹成黃河

陳亭妃協調台電9月底完成西門路管線遷移以利箱涵完工

南投醫院為壯年手傷職災患者安排鏡像治療助重返職場

秘境電視轉播站　普渡祭品是蘆筍、靠得住

2024台中購物節招募說明會備戰

2024年國小新學期開學首日南警啟動「護童專案」

信義鄉布農勇士定向越野賽9／21登場

新竹休旅車「硬上後車」　全場嚇壞圍觀

嘉義縣表揚會考成績卓越學生學校

樂天棒球場停車難　市府興建立體停車場解決

中警9月大執法　70路口加強取締

更多熱門

相關新聞

國慶煙火在雲林　9/13搶先看「10分鐘試放」

國慶煙火在雲林　9/13搶先看「10分鐘試放」

2024國慶煙火將在10月10日當天於雲林虎尾高鐵特定區施放，雲林縣政府更規劃在9月13日當天舉辦「國慶煙火搶先看」，當天晚上8點施放5至10分鐘煙火。此外，雲林縣政府也公布11個推薦看煙火景點，讓旅客能提前規劃。

快訊／雨彈變猛！10縣市豪大雨特報　嚴防雷擊

快訊／雨彈變猛！10縣市豪大雨特報　嚴防雷擊

雲林補教業攜手助學「育苗專案」開跑

雲林補教業攜手助學「育苗專案」開跑

福德巧新頒發獎學金　助48單親學子向學圓夢

福德巧新頒發獎學金　助48單親學子向學圓夢

關鍵字：

雲林縣水利防洪治水雲林縣長張麗善水利署長賴建信

讀者迴響

熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

館長曾喊「柯若被帶回就帶人包地檢」：試試看

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

新北市議員黃俊哲　二審當選無效確定

早起嘴巴又臭又苦？醫曝「5疾病」警訊

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面